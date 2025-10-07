Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz cuma günü görülen cinayet davasında, tutuklu sanıkların ifadesi alındığı sırada maktul yakınları sanığa tepki gösterdi.
SALON KARIŞTI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine salonda arbede yaşandı.
Jandarma ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekerken, olay anları kameralara yansıdı.
PERSONELLER BÜYÜK PANİK YAŞADI
Güvenlik görevlilerinin yetersiz kaldığı görülen kavgada adliye personeli ve vatandaşlar panik yaşadı.
Duruşma ertelenirken, gerginlik adliye koridorlarına da taştı.
HAKİM VE SAVCILAR TEDİRGİN
Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Yaşanan olay sonrası hakim ve savcıların tedirgin olduğu, adliyede güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde çağrılar yapıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.