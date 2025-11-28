Dünyanın en büyük opsiyon ve vadeli işlem borsası olan CME Group, veri merkezindeki soğutma problemi nedeniyle küresel işlemlere ara verdi. Şirket, X hesabından yaptığı açıklamada, arızanın giderilmesi için teknik ekiplerin çalıştığını, sistemler yeniden devreye alınmadan önce müşterilere bilgilendirme yapılacağını duyurdu. Her gün milyarlarca dolarlık kontratın işlem gördüğü CME’de yaşanan duruş, piyasa katılımcılarının dikkatini çekti.

SOĞUTMA ARIZASI BORSAYI DURDURDU

CME Group’un yaptığı resmi açıklamaya göre, CyrusOne veri merkezindeki soğutma sorunu nedeniyle küresel işlem akışı geçici olarak durduruldu. X hesabından yapılan duyuruda, “CyrusOne veri merkezlerindeki bir soğutma sorunu nedeniyle pazarlarımız şu anda durdurulmuştur. Destek ekibimiz sorunu çözmek için çalışıyor ve açılış öncesi ayrıntılar hazır olur olmaz müşterilerimize bilgi verecektir.” ifadesi yer aldı.

MİLYARLARCA DOLARLIK İŞLEM AKIŞI KESİLDİ

CME Group’a bağlı CME borsasında her gün milyarlarca dolarlık işlem gerçekleştiriliyor. Veri merkezindeki soğutma arızası nedeniyle hem vadeli işlem kontratlarında hem de opsiyon piyasasında işlemler tamamen durduruldu. Şirket, sorunun giderilmesi ve işlem ortamının yeniden devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

CME BORSASI NEDİR?

Chicago Emtia Borsası olarak bilinen CME, dünyanın en büyük vadeli işlem ve opsiyon borsası olarak kabul ediliyor. Hisseleri Nasdaq’da işlem gören CME Group, 1898 yılında kuruldu ve günümüzde işlemlerinin yüzde 90’ı CME Globex adlı elektronik platform üzerinden yapılıyor. Ürün bazında değişmekle birlikte 24 saat esasına dayalı işlem sunan platform, küresel piyasa oyuncuları için kritik bir likidite merkezi konumunda.

CME’DE HANGİ ÜRÜNLER İŞLEM GÖRÜYOR?

CME’de finansal varlıklardan tarım emtialarına kadar geniş bir ürün yelpazesi işlem görüyor. Öne çıkan vadeli işlem ürünleri arasında şunlar bulunuyor:

• Micro E-mini S&P500, Micro E-mini Nasdaq 100, Micro E-mini Russell 2000

• E-mini S&P, E-mini Nasdaq, Nikkei 225

• EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, JPYUSD, NOKUSD, SEKUSD, CHFUSD, MXNUSD, USDZAR

• Euro çaprazları: EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY

• BRLUSD, CADUSD, RMBUSD

• Tarım ve gıda ürünleri: tereyağı, peynir, süt

• S&P GSCI Emtia Endeksi vadeli işlemleri

• Canlı sığır ve yağsız domuz vadeli işlemleri

• 3 Aylık Eurodollar vadeli işlemleri

Küresel piyasaların en yoğun işlem gören kontratlarının çoğu bu platform üzerinden yürütülüyor.