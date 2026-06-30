Teknoloji dünyası, nostalji rüzgarlarını modern işlevsellikle birleştiren sıra dışı bir ürünle çalkalanıyor. Nostaljik teknoloji ürünleriyle adından söz ettiren Trozk şirketi, dünyanın ilk ticari cep telefonu olarak tarihe geçen Motorola DynaTAC 8000X modelinden ilham alarak tasarladığı yeni powerbank’ini tanıttı.

Sadece ikonik tuğla tasarımıyla kalmayan bu cihaz, modern bir şarj istasyonunun yanı sıra telsiz ve ses kayıt cihazı özelliklerini de tek bir gövdede topluyor.

Trozk Cellular Power Bank ismiyle duyurulan ve 40 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan klasik telefon formunu birebir yansıtan cihaz, tam 20.000 mAh'lik devasa bir pil kapasitesine sahip.

Büyük anteni ve fiziksel tuş takımıyla geçmişe göz kırpan ürün, günümüzün yüksek güç gerektiren cihazlarını besleyebilecek modern teknolojilerle donatıldı.

Power Delivery 3.1 desteği sayesinde dizüstü bilgisayarlardan el konsollarına kadar birçok cihazı şarj edebilen powerbank, maksimum 165W güç çıkışı sunuyor.

Üzerinde yer alan iki adet USB-C portu ayrı ayrı 100W’a kadar, tek USB-A portu ise 30W’a kadar güç çıkışı sağlayarak aynı anda üç farklı cihazı şarj etme imkanı tanıyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Ürünün en çok dikkat çeken ve tasarımıyla bütünleşen özelliği ise dahili telsiz fonksiyonu oldu. Ön yüzdeki aydınlatmalı tuşlar, entegre hoparlör ve mikrofon yardımıyla kullanıcılar kendi aralarında telsiz görüşmesi gerçekleştirebiliyor.

Bu özelliğin aktif olarak kullanılabilmesi için ise iki adet cihaza ihtiyaç duyuluyor. Üst kısmında yer alan ikonik anteni istendiğinde çıkarılabilen cihazın ön tarafındaki LED ekran ise kullanıcılara kalan pil seviyesini anlık olarak gösteriyor.

Dahili ses kayıt özelliğiyle de işlevselliği artırılan powerbank, 89 dolara satışa konuldu.