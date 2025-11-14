Çinli UBTECH Robotics, teknoloji dünyasını sarsan bir duyuru yaptı: Dünyanın ilk "insansı robot toplu dağıtımı" nı yaptı iddiası teknoloji dünyasında oldukça konuşuldu. İnsansı robot yarışında dünyada öne çıkan firmalar UBTECH, Figure ve Tesla (Optimus) arasındaki kıyasıya rekabet bazı spekülasyonları da beraberinde getirdi. İzleyenleri ve teknoloji severler tarafından da merak konusu olan bu görüntüler gerçek mi sorusu akıllara getirdi. İşte merak edilen Çinli UBTECH Robotics'in dünyanın ilk "insansı robot toplu dağıtımı" videosu ve detaylar....

Robotlar gerçek fabrikalara gidiyor

Shenzhen merkezli UBTECH, Walker S2 için bu yıl özel kurulumlardan geniş çaplı dağıtımlara kadar 800 milyon yuan (yaklaşık 113 milyon dolar) tutarında sipariş aldı.

Şirket, Aralık sonuna kadar 500 Walker S2 teslim etmeyi planlıyor ve şu anda teslimat takvimi tam hızında ilerliyor.

Otomotiv devleri sıraya girdi

Walker S2’ye en yoğun talep otomotivden geldi. Robotları almak isteyen firmalar arasında:

BYD, Geely Auto, FAW-Volkswagen, Dongfeng Liuzhou Motor, Foxconn (lojistik için) Robotlar şu anda depolarda ürün taşıma, montaj hatlarında yardımcı işçilik ve fabrika içi lojistik görevleri test ediyor. İlk sonuçların ise olumlu yönde olduğu bildiriliyor.

Dakikalar içinde kendi bataryasını değiştiriyor

Walker S2’nin en dikkat çekici yeniliği tamamen otonom batarya değiştirme sistemi. Robot, insan müdahalesi olmadan güç paketini birkaç dakika içinde değiştirebiliyor. Bu özellik, 7/24 çalışan endüstriyel tesisler için ciddi avantaj sağlıyor.

UBTECH, Walker S2’nin başlıca özellikleri;

İnsan hareketlerini taklit edebilen gelişmiş eklemler

Ağır yük kaldırabilen mekanik kol yapısı

Hassas tutuş için optimize edilmiş el modülleri

"100’lerce robot yürüdü" videosu sahte mi?

Sosyal medyada paylaşılan robot yürüyüş videosu ortalığı karıştırdı.

Rakip firma Figure’ın CEO’su Brett Adcock, videonun "tamamen CGI" yani animasyon olduğunu öne sürdü. UBTECH’in paylaştığı videoda yüzlerce Walker S2 robotunun senkronize yürüdüğü görülüyor.

Adcock, X’te yaptığı açıklamada: "Öndeki robot gerçek ama arkadakilerin tamamı CGI (Animasyon). Kafalardaki ışık yansımaları tutarsız. Bir tavan ışığını aynı anda yansıtmayan robot varsa, bu CGI işaretidir" dedi.

UBTECH tarafından ise buna bir cevap gelmedi. Videoda CGI veya yapay zeka kullanıldığına dair hiçbir açıklama yapılmaması, şeffaflık sorularını artırdı.

Neden bu kadar önemli? Çünkü insansı robotlarda ‘kitlesel dağıtım’ yarış başladı. UBTECH, Figure ve Tesla (Optimus) arasında büyük bir rekabet var. İnsansı robotlarda ilk kitlesel dağıtımı yapan şirket, sektörde psikolojik üstünlüğü ele geçirecek.

Bu yüzden şirketlerin tanıtım videoları artık daha kritik. Video CGI bile olsa, teslimatlar gerçekleşmiş olabilir.

Tartışmalar sürerken UBTECH’in gerçekten yüzlerce robotu fabrikalara göndermiş olması ihtimali ise oldukça güçlü.

Asıl sınav, bu robotların gerçek fabrikalarda, gerçek vardiyalarda, gerçek yükler altında neler yapabileceği.