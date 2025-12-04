Fransız basınında yer alan habere göre Remi'ye yönelik şikayetler, komşusunun iddialarının ardından mahkemeye taşındı. Şikayet dilekçesinde kedinin bahçesine dışkıladığı, ıslak sıvaya pati izi bıraktığı ve komşusunun yorganına işediği öne sürüldü.

90 SAYFALIK KARAR GEREKÇESİ

Mahkeme, 90 sayfalık detaylı bir karar yazarak hayvanın sahibini sorumlu buldu ve Remi'nin bahçeye her izinsiz ziyareti için 30 euroluk cezaya tabi olmasına hükmetti. Ayrıca Remi'ye "ev hapsi" verildi, dünyanın ilk mahpus kedisi unvanını aldı.

Karardan büyük şok yaşadığını söyleyen kedi sahibi Valdes ise Remi'ye atfedilen fiillerin ispatlanmadığını savunarak, "Dosyayı elime aldığımda başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü ortada Remi'nin suçlu olduğunu gösteren kesin bir kanıt yok. Üstelik mahallede ona benzeyen başka bir sarman daha var. Komşunun fotoğrafları bile bahçeden geçen birçok farklı kediyi gösteriyor" dedi.

2.050 EURO TAZMİNAT ÖDEDİ

Valdes, Remi'nin yıllardır mahallede özgürce dolaştığını, komşunun ise bu sebepten "bahçe keyfinin bozulduğu" gerekçesiyle şimdiye kadar kendisinden toplam 2.050 euro tazminat aldığını söyledi.

Fransa Hayvan Koruma Dernekleri de kararın ülke genelinde kedilerin özgür dolaşımını kısıtlayabilecek tehlikeli bir adım olduğunu belirterek endişelerini dile getirdi. Dernek temsilcileri, "Bu karar emsal olursa kedilere tasma zorunluluğu bile gelebilir" şeklinde uyarıda bulundu.

DÜNYADA BİR İLK OLDU

Remi, açıkça mahkeme kararıyla ev hapsi verilen ilk kedi olarak kayıtlara geçti. Karar, sosyal medyada büyük tartışma yaratırken hayvanseverler ise Remi için destek kampanyası oluşturmak adına şimdiden kolları sıvadı.