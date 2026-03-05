Geleneksel rüzgar türbinlerinin aksine geniş alanlar kaplamayan ve gökyüzünde bir zeplini andıran S2000 sistemi, yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açtı. Siçuan eyaletinde gerçekleştirilen testlerde, helyum dolu devasa bir araçla gökyüzüne çıkan sistem, kinetik enerjiyi doğrudan elektriğe dönüştürerek yer istasyonuna iletmeyi başardı. Pekin Linyi Yunchuan Enerji Teknolojisi ekibi tarafından yürütülen proje, 2 kilometre yükseklikte sabit kalarak enerji üretimi yapan ilk yüksek irtifa santrali olarak kayıtlara geçti.

2 BİN METREDE KESİNTİSİZ ENERJİ ERİŞİMİ

Yibin şehrinde havalanan 60 metre uzunluğundaki gümüş renkli araç, helyumun kaldırma kuvvetini kullanarak ağır mekanik aksamları bulutların üzerine taşıyor. Yerle bağlantısı yüksek mukavemetli özel bir kabloyla sağlanan S2000, rüzgarın karadakinden kat kat daha istikrarlı olduğu irtifalarda türbinlerini döndürüyor. Elde edilen elektrik enerjisi, sistemin bağlı olduğu ana kablo üzerinden kayıpsız bir şekilde yeryüzüne aktarılıyor.

YARIM SAATLİK UÇUŞLA BİR EVİN İKİ HAFTALIK İHTİYACI KARŞILANDI

Sistemin verimliliği, ilk test uçuşunda elde edilen rakamlarla uzmanları şaşırttı. Sadece 30 dakika havada kalan S2000, yaklaşık 385 kilovatsaat elektrik üretti. ABD Enerji Bilgi İdaresi verileriyle kıyaslandığında bu miktar, ortalama bir hanenin neredeyse iki haftalık enerji tüketimine karşılık geliyor. Teknik Direktör Wen Hanke, sistemin özellikle sınır karakolları ve şebekeden uzak bölgeler için güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olacağını vurguladı.

HAVACILIK VE ENERJİ TEKNOLOJİSİNİN SINIRLARI ZORLANIYOR

Mühendisler için projenin en zorlu kısmını, devasa ekipmanın ağırlığı ile helyumun kaldırma kuvveti arasındaki hassas denge oluşturuyor. Ayrıca, rüzgar basıncına dayanacak karbon fiber bileşenlerin ve enerji taşıyan kablonun mukavemeti üzerindeki analizler devam ediyor. Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü, bu başarılı uçuşun ardından gökyüzünde yüzen enerji istasyonlarından oluşan geniş bir ağ kurmayı planlıyor.