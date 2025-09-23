GlobalSpec'in bir raporuna göre, yeraltının 950 metre derinliğindeki bir su birikintisi, yılda yaklaşık 200 ton doğal hidrojen salıyor; bu da belgelenen diğer ofiyolitlerden 1.000 kat daha fazla olduğu düşünülüyor.

Fay hattının ölçeğine göre, doğal hidrojen kaynağı 5.000 ila 50.000 ton aralığında yer alıyor.

Bu keşif, beyaz veya altın hidrojen olarak da adlandırılan doğal olarak oluşan hidrojenin daha önce tahmin edilenden daha yaygın olabileceği yönünde umutları artırdı. Teksas Üniversitesi'nde enerji sistemleri araştırmacısı olan Michael Webber, Science dergisine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Montel Energy'ye göre beyaz hidrojen, yenilenebilir enerjide şu nedenlerden dolayı önemli bir rol oynuyor:

Yakıt hücrelerinde veya motorlarda kullanıldığında yalnızca su ve ısı üretir

Doğal üretim süreci yüksek enerji girdisi gerektirmez.

Benzeri diğer kaynaklara göre maliyet açısından etkili bir alternatiftir

Geniş yeraltı yataklarında bulunur ve sürekli olarak yenilenir

Sadece hidrojen üretimi için büyük ölçekli yenilenebilir enerji santrallerine olan bağımlılığı azaltır

Uygulamalarda yüksek çok yönlülüğe sahiptir

Arnavutluk'taki bu keşif, doğal hidrojenin dünya çapında ekonomik ve ticari olarak işletilebileceğine dair küresel umutları artırdı. Bu nedenle birçok ülke potansiyel rezervleri araştırmaya yatırım yaptı. Bu üç ABD eyaleti potansiyel beyaz altın madenleri olarak işaretlendi ve yakında Amerika'da yeni bir altın akını başlatabilir. Dünya bu değerli rezervleri bulmak ve potansiyellerinden nasıl yararlanılacağını öğrenmek için zamanla yarışırken, gezegen yakında temiz ve sınırsız enerjiyle beslenebilir.