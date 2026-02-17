Henley & Partners tarafından hazırlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Otoritesi (IATA) verilerine dayanan 2026 Pasaport Endeksi kamuoyuna duyuruldu. Küresel seyahat hareketliliğini ve pasaportların gücünü ölçen güncel liste, ülkelerin vizesiz erişim imkanlarındaki değişimleri göz önüne serdi.

İLK SIRADA SİNGAPUR VAR

Listenin ilk sırasında, vatandaşlarına dünya genelindeki 227 destinasyonun 192’sine vizesiz giriş imkanı tanıyan Singapur yer aldı. Singapur’u, 187 destinasyonla ikinci sırayı paylaşan Japonya ve Güney Kore takip etti. Üçüncü basamakta ise 186 destinasyon ile İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri yer buldu.

TÜRKİYE 45. SIRAYA YÜKSELDİ

Türkiye’nin küresel seyahat özgürlüğü endeksindeki yerinde 2025 yılına oranla artış kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 51. sırada bulunan Türkiye, 2026 verilerine göre 6 basamak yükselerek 45. sıraya yerleşti. Güncel verilere göre Türk pasaportu sahipleri, dünya genelinde 113 ülkeye vizesiz veya kapıda vize imkanıyla seyahat edebiliyor. Türkiye bu sırayı Rusya Federasyonu ile paylaşıyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI SIRALAMASI

İlk 10'da yer alan ülkeler:

1. Singapur (192)

2. Japonya, Güney Kore (187)

3. İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri (186)

4. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsviçre (185)

5. Avusturya, Yunanistan, Malta, Portekiz (184)

6. Macaristan, Malezya, Yeni Zelanda, Polonya, Slovakya, Slovenya (183)

7. Avustralya, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Letonya, Birleşik Krallık (182)

8. Kanada, Lihtenştayn (181)

9. İzlanda, Litvanya (180)

10. Amerika Birleşik Devletleri (179)

Diğer dikkat çeken sıralamalar:

Sıralamanın devamında Bulgaristan 11. (177), Şili ve Romanya 12. (174), Kıbrıs ve Hong Kong 13. (173) sırada yer alırken; Güney Amerika ülkelerinden Arjantin 15. (168), Brezilya ise 16. (167) basamakta bulunuyor. Ukrayna 29. (143), Sırbistan 31. (136) ve Moldova 43. (119) sırada kendine yer buldu. Listenin 50. sırasında ise 92 destinasyonla Doğu Timor yer alıyor.