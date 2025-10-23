Real Madrid ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı Türk derbisine sahne oldu. Arda Güler'li Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus'u konuk etti.

Eflatun-beyazlılar karşılaşmayı Jude Bellingham'ın tek golüyle 1-0 kazanırken mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler ise performansıyla göz doldurdu.

74 dakika sahada kalan milli futbolcu, istatistikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Arda Güler; 7 kilit pas, %97 pas isabet oranı, 6/6 uzun top isabeti, yüzde 100 top sürme başarısı, 10 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle adeta oyuna damgasını vurdu. Bu performansıyla genç yıldız, UEFA tarafından "Maçın Oyuncusu" seçildi.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Maçın oyuncusu seçildiğini yetkililer tarafından öğrenen Arda Güler büyük şaşkınlık yaşadı. Genç futbolcunun çağrılırken yetkililere verdiği tepki sosyal medyada büyük ilgi gördü. O anlar kameralara yansırken, Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı genç futbolcunun tepkisini paylaşarak, "Arda Güler'in şaşkın ama hak edilmiş anı!" notunu düştü. Şampiyonlar Ligi resmi hesabının paylaştığı o anlar yüz binlerce beğeni aldı.