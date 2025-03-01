Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumartesi günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Londra’da bir araya gelecek.

Starmer’ın ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin Pazar günü düzenlenecek ve Avrupa liderlerinin Ukrayna için barış planını ele alacağı geniş katılımlı zirveden önce gerçekleşeceği belirtildi.

Starmer’ın sözcüsü, "Başbakan ve Başkan Zelenski, bu öğleden sonra Downing Street’te görüşecek" dedi ancak toplantının içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

UKRAYNA'YA 'SARSILMAZ DESTEK'

Buluşma, Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da yaşanan gerilimin ardından geliyor. Trump, Ukrayna’ya sağlanan desteği kesme tehdidinde bulunmuş ve Ukrayna'daki bazı projeleri şimdiden kesmişti.

Zelenski Oval Ofis’teki görüşmeyi, ABD’yi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanında yer almaması için ikna etme fırsatı olarak görmüştü.

Starmer, Cuma günü hem Trump hem de Zelenski ile telefonda konuşarak Ukrayna’ya olan "sarsılmaz desteğini" dile getirdi.

Avrupa’daki diğer liderlerin de benzer açıklamalar yaptığı belirtilirken, Londra’daki zirvenin Ukrayna’nın gelecekte alacağı uluslararası desteğin çerçevesini belirlemesi bekleniyor.