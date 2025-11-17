Başkan Donald Trump, kendi partisinden olan Temsilciler Meclisi üyelerini, eski dostu ve çocuk fuhuş çetesi lideri Jeffrey Epstein'in dosyalarının yayınlanması yönünde oy kullanmaya çağırdı.

ABD Başkanı'nın partisi olan Cumhuriyetçiler daha önce zenginleri, ünlüleri ve siyasetçileri ABD'nin Virjin adalarındaki özel adasına getiren burada çocukların servis edildiği fuhuş partileri düzenleyen Epstein'in dosyalarının yayınlanmasını önlemişti.

Dosyalarda Donald Trump'ın da adının geçtiği iddia ediliyordu. Dosyaların yayınlanması ABD Başkanı'nın seçim vaadi olmasına rağmen Trump, sonradan dosyaları "bir düzmece" olarak değerlendirmiş ve yayınlanmasının önüne geçilmesisini istemişti.

Şimdiyse Trump, söylemini değiştirdi. Açıklamasında dosyaların artık gizli tutulmaması gerektiğini ve bunun muhalefet olan Demokrat Partililerin ürettiği bir yanılsama olduğunu söyledi.

TRUMP'IN PARTİSİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu çağrı Adalet Bakanlığına tüm dosyaların açıklanmasını zorunlu kılacak tasarı öncesinde geldi. Epstein belgelerinin gizli tutulması, Trump'ın kendi partisinde kırılmalar yaratmıştı.

Cumhuriyetçi Thomas Massie ile Demokrat Ro Khanna geçen hafta tasarıyı oylamaya sunmak için gerekli imzaları topladı.

Bu durum, yıllar sonra ilk kez iki rakip partiden milletvekillerinin birlikte çalışması anlamına geldi.

Massie Cumhuriyetçiler arasında desteğin hızla arttığını ve yüzü aşkın milletvekilinin partinin dayattığı şartlardan koptuğunu söyledi.

ABC’ye konuşan Massie “Bu oylamanın sonuçları çok konuşulacak” dedi ve Trump’ın bazı milyarder dostlarını korumaya çalıştığını öne sürdü.

Khanna ise Trump’ın kendi tabanından koptuğunu savundu ve bazı Cumhuriyetçilerin bu nedenle kendisine karşı tavır aldığını söyledi.