ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel doktoru Dr. Sean Barbabella, Beyaz Saray’da düzenlenen tören sırasında fark edilen kızarıklığın, başkanın boynunun sağ tarafında kullandığı yaygın bir cilt tedavisinin etkisiyle oluştuğunu, tedavinin bir haftadır uygulandığını ve kızarıklığın birkaç hafta daha sürebileceğini söyledi.

Kremin adı ve kullanım amacına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Trump’ın fiziksel görünümüyle ilgili dikkat çeken diğer bulgular arasında ellerindeki morluklar da yer alıyor.

Başkan daha önce elindeki belirgin morlukları, yoğun çalışma temposu ve el sıkışmalarına bağlarken, yüksek doz aspirin kullanmasının da bu tür morluklara yol açtığını söylemişti.

Trump, aspirin kullanmayı kalp sağlığı için yararlı bulduğunu belirtmiş; “kanın kalbimden daha ince akmasını istediğini” söylemişti. Ancak bazı sağlık uzmanları bu aspirin dozunun tıbben önerilenin üzerinde olduğunu eleştirmişti.