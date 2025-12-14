Mısırlı yıldız Salah Liverpool’daki sıkıntılı günlerini yaptığı asist ile bitirdi.İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool ile Brighton karşı karşıya geldi. Liverpool, Hugo Ekitike ile henüz 1. dakikada maçta öne geçti. Bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Arne Slot’un ekibi, ikinci yarıda da Ekitike ile maçın skorunu belirledi. Fransız futbolcu, Salah’ın asistinde topu filelerle buluşturdu.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Salah, Joe Gomez’in sakatlanmasının ardından 26. dakikada oyuna dahil oldu. Süper yıldız, Ekitike’nin attığı 2. golde asisti yapan isim oldu.

Maçın 60. Dakikasında Salah'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boş pozisyonda olan Ekitike kafayı vurdu ve takımının 2. golünü atarak duble yapmış oldu. Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmedi ve Liverpool sahadan 2-0 galip ayrıldı.

INTER MAÇINDA KADROYA ALINMAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Leeds United ile 3-3 berabere kalınan maçın ardından kulübe yönelik sert açıklamalarda bulunan Salah, bu sözlerinin ardından Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’nde Inter ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna da alınmamıştı. Mısırlı yıldız righton maçı öncesinde de ilk 11’de yer almıyordu.

TARİHE GEÇTİ

Ekitike'nin attığı ikinci golün mimarı olan Mohamed Salah, Liverpool formasıyla toplamda 277 gol katkısına ulaştı (188 gol, 89 asist). Mısırlı yıldızın bu istatistiği, lig tarihinde tek bir kulüp adına bir oyuncunun yaptığı en yüksek gol katkısı olarak kayıtlara geçti ve Manchester United’da 183 gol, 93 asistle 276 gol katkısı bulunan Wayne Rooney’yi geride bıraktı.

Ayrıca Salah, İngiltere Premier League tarihinde gol katkısı bakımından 3. sırada yer alıyor. (1. Alan Shearer - 324 - Southampton, Blackburn, Newcastle United | 2. Wayne Rooney - 311 - Everton Manchester United)