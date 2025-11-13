İsviçre Zürih Sismoloji Gözlemevi’nin ilk kez yayınladığı çok kapsamlı SİSMİK TEHLİKE HARİTASI dünyada gündem oldu. ilk kez tüm kıtayı kapsayan kapsamlı bir sismik tehlike haritasının yayınlanması dikkat çekti.

SİSMİK TEHDİTLERİN DOĞUR DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLANACAK

Kapsamlı veri analizine dayanan bu yeni haritalama, sismik tehditlerin daha doğru değerlendirilmesini sağlayarak depremlerin önlenmesine ve sonuçlarının azaltılmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

20. YÜZYILDA DEPREMLERDE 200 BİN İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan açıklamada 20. yüzyılda Avrupa'daki depremlerde 200.000'den fazla insan hayatını kaybederken, ekonomik kayıplar 250 milyar avroyu aştığı belirtildi. Depremleri doğru bir şekilde tahmin etmenin imkânsız olmasına rağmen, bilim insanları sismik risk bilgisinin ve hedefli önlemlerin uygulanmasının etkileri önemli ölçüde sınırlayabileceği vurgulandı.

Sismologlar, jeologlar ve mühendislerden oluşan uluslararası bir ekip tarafından geliştirilen yeni model ve haritalama sisteminin jeoloji, tektonik aktivite ve geçmiş sismik verileri dikkate alarak büyük miktarda veriyi işlediği açıklandı.

TÜRKİYE YÜKSEK SİSMİK RİSKİN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELER ARASINDA

Avrupa'da sismik riskin en yüksek olduğu ülkeler Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Romanya olarak belirtildi.

İSTANBUL VE İZMİR BÜYÜK DEPREM TEHDİTİ ALTINDA

Özellikle 1980'lerden önce depreme dayanıklılık yönetmeliklerinin yetersiz olduğu kentsel alanlardaki eski binalar riski önemli ölçüde artırmaktadır. Türkiye'de İstanbul ve İzmir, İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina gibi şehirler en büyük deprem tehditleriyle karşı karşıyadır.

EKONOMİK ETKİLER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER

Avrupa'da depremlerden kaynaklanan toplam ekonomik kayıpların yaklaşık yüzde 80'i Türkiye, İtalya, Romanya ve Yunanistan'dan kaynaklanıyor ve yıllık maliyet 7 milyar avroyu buluyor.

Yeni sismik tehlike haritalaması, insan hayatı ve altyapı kayıplarını azaltmayı hedefleyen önleme ve müdahale tedbirlerinin planlanmasında kritik bir araç görevi görüyor.