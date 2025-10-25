Soyguncuların müzeye girmek için Böcker imzalı bir yük asansörü kullanması, firmanın adının kısa sürede uluslararası medyada yer almasına yol açtı.

REKLAMIN İYİSİ KÖTÜ OLMAZ DEDİLER

Şirket yönetimi, bu beklenmedik ilgiyi fırsata çevirdi ve tanıtım çalışmalarında ürünlerinin yük taşıma kapasitesi ile operasyonel hızına dikkat çeken ifadeler kullandı.

Böcker yetkilileri, yayımladıkları açıklamada “ürünlerinin her türlü yasa dışı faaliyette kullanılmasını kesinlikle onaylamadıklarını” vurguladı. Ancak yaşanan olayın markalarına küresel ölçekte tanıtım etkisi yarattığının da farkında olduklarını belirtti.

Uzmanlar, bu durumu “krizden doğan tanıtım” örneği olarak değerlendiriyor ve olumsuz bir olayın bile markalar açısından bazen beklenmedik biçimde reklam etkisi yaratabileceğine dikkat çekiyor.