Dünyaca ünlü muhafazakar internet fenomeni ve siyasetçi Charlie Kirk’i öldüren Tyler Robinson'un, cinayeti neden işlediği gün yüzüne çıkıyor.

ABD kaynaklı Axios’un aktardığına göre Robinson, Kirk’ün savunduğu muhafazakar siyaseti" nefret uyandırıcı" buluyordu.

Cinsel kimlik siyasetini sürekli olarak eleştiren Kirk, trans bir ev arkadaşıyla yaşayan Tyler için son derece kışkırtıcıydı.

Tyler'ın erkekten kadına geçiş yapan ev arkadaşıyla da, iddiaya göre romantik bir ilişkisi vardı. Tyler'ın ev arkadaşı Lance Twiggs'in de polisle işbirliği yaptı ve ikilinin mesajlarını teslim etti.

SİLAHI SAKLADIĞI MESAJ OLARAK ATTI

Kaynaklardan biri ifadesinde, olay sebebiyle "şok içinde olduğunu" aktararak Tyler'ın böyle bir şeyi yaptığına inanamadığını söyledi.

Mesajlarda Robinson’ın silahı bir havluya sarıp Utah Valley Üniversitesi yakınında bir çalılığa sakladığını yazdığı belirtildi.

Utah Valisi Spencer Cox Cuma günü yaptığı açıklamada mesajlarda, Tyler'ın arkadaşlarından tüfeği gelip almasını istediği de talep ettiğini de söyledi. Ancak tüfeğini alan olmadı.

Federal ve eyalet yetkilileri ayrıca Utah’taki bazı sol grupları inceliyor, bu grupların Robinson’ın planlarını bilip bilmediği ya da sonrasında destek sağlayıp sağlamadığı araştırıyor.

AİLESİ TRUMP DESTEKÇİSİ ÇIKTI

Robinson’ın siyasi yönelimi ve onu cinayete sürükleyen motivasyonu ülke çapında tartışılıyor. Bazı muhafazakarlar Tyler'ı "dengesiz bir solcu" olarak nitelese de ABD solu, Utah’ta büyüyen Tyler'ın muhafazakar bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Tyler'ın ailesi ise Trump’ın MAGA hareketine desteğini açıkça dile getirdi. Annesi Debbie Robinson “Ailemde Cumhuriyetçi olmayan tek bir kişi yok” dedi.

Aile üyeleri Robinson’ın son yıllarda siyasete daha çok ilgi gösterdiğini ve Kirk’ün Utah Valley Üniversitesi’ndeki konuşmasına ilgi gösterdiğini anlattı.

Utah Valisi Cox’un aktardığına göre aileden biri Kirk’ün "nefret söylemi yaydığına" polise bildirdi ancak bu ifadeyi kimin kullandığı netleşmedi.

Kirk cinayetini soruşturan bir yetkili “Ev arkadaşı çok şey biliyordu ama sustu. Şimdi iş birliği yapıyor. Biz de böyle kalmasını istiyoruz. Öğrenmek istediğimiz tek şey başkalarının da önceden ya da sonradan bilgisi olup olmadığı" diye konuştu.