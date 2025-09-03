Çin’de, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Pekin'de tören düzenlendi.

Törene birçok ülkenin lideri ve bakanları katıldı. Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

Katılımcılar arasında Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un’un da vardı.

Kim Jong Un’un Çin’deki ziyareti sırasında kendisine eşlik eden görevlilerin, Kim’in varlığına dair tüm izleri titizlikle ortadan kaldırdığı görüldü.

Kim’in kullandığı bardaklar anında toplandı, oturduğu sandalyelerin döşemeleri özel solüsyonlarla silindi ve dokunduğu tüm mobilya yüzeyleri detaylı bir şekilde temizlendi.

Çin’deki kaynaklar, bu tür olağanüstü uygulamaların Kim Jong Un’un uluslararası ziyaretlerinde standart bir prosedür olduğunu ve Kuzey Kore heyetinin güvenlik ile gizliliğe büyük önem verdiğini belirtti.