Çin ordusu, Tayvan çevresinde adanın kilit bölgelerini ele geçirmeyi ve ablukaya almayı canlandıran tatbikatlar yapacağını duyurdu. Haritayla duyurulan tatbikat, adayı tamamen çevreliyor.

Pekin, tüm adayı fiilen abluka altına alan tatbikatın "ayrılıkçı güçlere bir uyarı" niteliğinde olduğunu söyledi. Çin, Tayvan'ı anavatanının bir parçası olarak görüyor ve buradaki ABD desteğini kınıyor.

Çin ordusu, tatbikat için kara kuvvetleri ile birlikte donanma, hava kuvvetleri ve roket kuvvetlerini görevlendirdiğini açıkladı. Tatbikat süresince ada çevresinde canlı atışlar da yapılacak.

ADA TAMAMEN ÇEVRİLDİ

Tatbikatın kod adı 'Adalet Görevi 2025 (Justice Mission 2025). Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan ve Çin yönetiminin ada üzerindeki hükmünü reddeden Tayvan, tatbikat tek hedefi.

Tatbikat haritasına göre Çin, adayı 7 bölgede yürüttüğü tatbikatlarla tam olarak çevirdi. Bir hafta sürecek tatbikatlar boyunca canlı atışların kullanılacak olması, ticari trafiği kapayabilir.

Tatbikat duyurulduğunda, bir Çin gemisindeki yazı da dikkat çekti. Yazıda, "ne olursa olsun, anavatan yeniden bir araya gelecek" yazısı gösterildi, Tayvan'ın resmi, doğudan gelen bir hat tarafından çevrelendi.

ÇİN GEMİLERİ GÖRÜNDÜ, TAYVAN FÜZELERİNİ HAZIRLADI

Tayvan Savunma Bakanlığı Pazartesi sabahı Tayvan çevresinde Çin uçakları ve gemileri tespit ettiklerini duyurdu.

Kendi birliklerini ve füze sistemlerini izleme için devreye aldığını açıkladı. Bakanlık kuvvetlerin Tayvan’ı savunmak ve halkı korumak için yüksek alarmda olduğunu söyledi.

Çin’in Doğu Cephe Komutanlığı Weibo paylaşımında tatbikatı “adalet kalkanı” diye tanımladı ve “Bağımsızlık planlayan herkes bu kalkanla karşılaşınca yok edilecek” mesajını verdi. Çin 08.00 ile 18.00 arasında salı günü büyük bir tatbikat yapılacağını da duyurdu.

SEBEBİ, 11 MİLYAR DOLARLIK PAKET

Tatbikat, ABD’nin Tayvan’a 11 milyar dolarlık büyük bir silah paketi satışını duyurmasından günler sonra geldi. Pekin bu karara sert tepki gösterdi.

Çin, Tayvan'a destek açıklamasının ardından ABD’li savunma şirketlerine yaptırım açıkladı. Çin ayrıca Tayvan’ın bu yıl savunmasını hızla güçlendirmesinin de gerilimi artırdığını belirtti.

Pekin kendi kendini yöneten adayı topraklarının parçası olarak görüyor.Tayvan Cumhurbaşkanlığı Çin’in bu tatbikatlarla uluslararası cemiyete meydan okuduğunu söyledi.