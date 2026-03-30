Jeffrey Epstein’in gizemli adası, içerik üreticisi Fatih Koparan tarafından havadan görüntülendi

Koparan, yayınladığı videoda bölgenin tehlikesine dikkat çekerek, “Yapmaz deneni yaptık. Şu anda dünyanın en merak edilen yerindeyiz ama hiç Influencer yok. Çünkü gerçekten çok tehlikeli,” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Epstein’in meşhur malikanesi, mavi çatılı tapınağı ve diğer gizemli yapılar detaylı bir şekilde kayda alındı.

Koparan’ın bu girişimi, 2023 yılında ABD’li içerik üreticisi Tyler Oliveira’nın gerçekleştirdiği benzer bir eylemi akıllara getirdi.

Oliveira ve ekibi, turist kılığında kiraladıkları jet skilerle yetkililere yakalanmadan adaya ayak basmış ve o dönemde büyük ses getirmişti.

Koparan ise drone teknolojisini kullanarak, Oliveira’nın karadan ulaştığı noktaların ötesine geçip adayı kuş bakışı bir perspektifle tüm dünyaya gösterdi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

Çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.