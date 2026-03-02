ABD Başkanı Donald Trump, Florida ziyaretinin ardından ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’a döndü.

Başkanlık helikopteri 'Marine One' gece saatlerinde Beyaz Saray'da bulunan Güney Çim Alanı’na iniş yaptı.

'HEDEFİNİZ NEDİR SAYIN BAŞKAN?'

Gazeteciler, Trump'ı görür görmez "What is your goal, Mr. President?" (Hedefiniz nedir Sayın Başkan?) diye sordu.

Trump ise gazetecilerin sorusunu duymazdan gelerek hızlı adımlarla Beyaz Saray'a geçti.

'İKİ HAFTA ÖNCE BİR ŞEY YAPABİLİRLERDİ'

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 6 dakikalık bir videoda ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İran'ın "tüm askeri komuta kademesinin" yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini savunan Trump, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var. İki hafta önce bir şeyler yapabilirlerdi ama bunu başaramadılar" diye konuştu.