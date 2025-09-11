ABD, siyasi bir suikastle sarsıldı. Muhafazakar görüşlü siyasi platform Turning Point USA'in kurucu başkanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın dostu Charlie Kirk, öldürüldü.

Kirk'in ölümü sadece ABD'yi değil, Batı dünyasındaki tüm sağ görüşlü siyasetçileri sarstı. Putin'in danışmanı Alexander Dugin, Japonya'nın muhafazakar partisi Genel Başkanı Hoshuto Hyakuta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Trump'ın desteklediği eski Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro da taziye mesajları yayınladı.

ABD'de yas ilan edilirken, sağcı ve solcu görüşlü ABD vatandaşları arasında yoğun bir tartışma başladı.

Charlie Kirk, eşi ve iki çocuğuyla

Bazıları Kirk'in söylemlerini "bölücü ve nefret uyandırıcı" olarak tanımlayarak ölümü hak ettiğini öne sürerken, Kirk'in muhafazakar destekçileri "solcu militanları" Kirk'i öldürmekle suçluyor.

Herkesin merak ettiği şey ise, dünyadaki ABD yanlısı muhafazakar partilerin severek takip ettiği Charlie Kirk'i kimin öldürdüğü.

KAMERA ÖNÜNDE, KANLAR İÇİNDE

Charlie Kirk, Utah Üniversitesi'nde "America Comeback Tour" kapsamında katılanların sorularına cevap verdiği bir panelde konuşmacılık yapıyordu.

Aniden bir silah sesi, Kirk'i dinlemeye gelen kalabalığı sarstı. Tişörtünün altına giydiği kurşun geçirmez yeleğe çarparak Kirk'in boğazına saplanan kurşun, Kirk'in atar damarını parçaladı. O anlar kameraya yansıdı.

Kirk'in yardımına güvenlik görevlileri ve ekip üyeleri koştu. İkili koluna girerek hala zihni açık olan Kirk'i ambulansa yetiştirdiler.

Ancak acil ameliyata alınan, çok kan kaybeden Kirk, kan bağışına ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SUİKASTÇİ KAÇARKEN, MASUM ADAM YAKALANDI

Kirk'i vurduğu öne sürülen yaşlı bir adam, hızla gözaltına alındı. Bu gözaltıdan sonra FBI Direktörü Kash Patel, saldırganın yakalandığını duyurdu.

Ancak Patel, hata yaptığını sonradan kabul etmek zorunda kaldı. Zira siyasi rakibi Kirk'i izlemek için gelen, saldırı sonrası gözaltına alınan Demokrat Parti üyesi Michael Mallison'un saldırgan olmadığı ortaya çıktı.

Zira saldırgan kalabalıkta değil, çatıdaydı. Bir keskin nişancı tüfeğiyle çatıya çıktığı ortaya çıkan suikastçinin ateş ettikten sonra kaçtığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Suikastçinin bulunduğu yeri ve atışı inceleyen balistik analistleri, atışın nispeten kolay olduğunu ve uzun namlulu bir tüfekle yapıldığını aktardı.

Suikastçi, Kirk'i karşı binanın çatısından vurdu

Suikastin nasıl yapıldığı ortaya çıksa da, suikastçinin kim olduğu ve hangi sebeple Kirk'i hedef aldığı halen bilinmiyor. Saldırgan, FBI ve Utah polisi tarafından halen aranıyor.

ABD BİR KERE DAHA BÖLÜNDÜ

Kirk, Hristiyan ve muhafazakar bir ABD hayali kuruyor ve bu görüşü dünyaya yaymak için sürekli çalışıyordu.

Kirk'in koşulsuz İsrail yanlısı tutumu ve göçmen karşıtı görüşleri, Dünya muhafazakarların göz bebeği olmasına sebep olurken solcu ve Filistin yanlısı grupların da nefretini kazanmasına neden oldu.

Muhafazakar gruplar, Kirk'in suikastinden "aşırı solcu grupları" sorumlu tutuyor. Ancak bu iddiayı destekleyen hiçbir kanıt yok.

Polis, suikastçinin yanlız çalıştığını ve hiçbir örgüte bağlı olmadığını düşündüklerini ifade etti. 'Lone wolf' saldırıları olarak tanımlanan bu durum, son 5 yıldır özellikle ABD'de çok daha sık yaşanıyor.

Kirk'in suikastçisi halen aranıyor, ancak Trump'ın yakın dostu ve siyasi ortağı olan siyasetçinin ölümü, zaten bölünmüş olan ABD halkını daha da bölerek ülkedeki gerilimi arttırdı.

Kirk için düzenlenen mumlu anma töreninde sağ ve sol görüşlü ABD'liler arasında kavga çıktı. Kimse yaralanmasa da, ABD'nin siyasi olarak bölünmüş hali bir kez daha gözler önüne serildi.