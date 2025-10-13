İsrail hükümeti, Gazze’deki rehinelerin sabah erken saatlerde serbest bırakılacağını açıkladı.
Hükümet sözcüsü, “Yaşayan 20 rehinenin tek seferde bırakılmasını bekliyoruz” dedi.
Sözcü, canlı rehinelerin teslim alınmasının ardından, yaşamını yitiren 28 rehinenin cenazelerinin de alınmaya hazır olunduğunu belirtti.
Rehinelerin tamamının teslim edilmesinin ardından Filistinli tutukluların serbest bırakılacağı da açıklandı.
REHİNELERİN SERBEST KALMASI SAAT 08.00'DE BAŞLAYACAK
İsrail basını, teslimin Netzarim Koridoru’nda yapılacağını yazdı.
Haberlere göre, iki saat sonra hayatını kaybeden rehinelerin cenazeleri teslim edilecek.
Rehinelerin aileleri, İsrail bayraklarıyla Netzarim Koridoru’nda yakınlarını bekliyor.
Gazze’den başlayan ve Re’im’de sona eren koridorda serbest bırakılan rehineler, aileleriyle buluşarak evlerine dönecek.