Arjantin Primera B Ligi A Grubu'nu 2. sırada bitirerek 1. Lig'e çıkma hayallerini bir sonraki seneye devreden Atlanta'da kaptan Martin Nicolas Previtalli, sözleşmesini bir yıl daha uzattığını açıkladı. Kulübüyle 1. Lig'e çıkmayı kafasına koyan "Turco" lakaplı kaptanın 1 yıl daha Atlanta'da kalacağını duyurduğu videoda taktik tahtasına Türkçe yazdığı ifadeler dikkat çekti.

"2027'YE KADAR BİRLİKTE"

Kariyeri boyunca Arjantin dışında oynamayan ve Arjantin vatandaşı olan Martin Nicolas Previtali, bir yıl daha kulüpte kalacağını duyurduğu videoda tahtaya "2027'ye kadar birlikte" ifadelerini Türkçe yazdı. Previtali'nin bu videosu sosyal medyada kısa sürede yayılırken çoğu kişi Arjantinli oyuncunun videosunda neden Türkçe kullandığını merak etti.

KÖKLERİ OSMANLI'YA DAYANIYOR

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre "Turco" lakaplı kaptan Previtali'nin kökleri Osmanlı'ya dayanıyor. Dedeleri Osmanlı'nın hüküm sürdüğü zamanlarda Suriye-Lübnan tarafından Arjantin'e göçen Previtali, köklerini araştırıp kültürünü yaşatmayı seçmiş. 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun "Turco" lakabıyla anılması da, tahtaya Türkçe yazması da bundan kaynaklanıyor.

Ön libero mevkiinde forma giyen 1.84 boyundaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 350 bin euro piyasa değeri bulunuyor.