Polonya'da bulunan Chwarszczany Kilisesi altında keşfedilen Tapınak Şövalyeleri'ne ait gizli kripta, Kutsal Kase'ye dair yeni iddiaları da alevlendirdi. Tarihin en efsanevi eseri olan Kutsal Kase gerçek olabilir.

Tapınak Şövalyeleri, bu defa Polonya'daki bir keşifle gündeme geldi. Chwarszczany'deki Saint Stanislaus Şapeli'nin altında keşfedilen gizli kriptalar, tarihin en büyük sırlarından biri olan Kutsal Kase'nin burada saklanmış olabileceği gösteriyor.

KUTSAL KASE EFSANE Mİ YOKSA GERÇEK Mİ?

Haçlı Seferleri sırasında Şövalyelerin ele geçirdiği iddia edilen Kutsal Kase yani İsa'nın kutsal kupası yüzyıllardır kayıp. Tarihçi Marek Karolczak göre, Tapınak Şövalyeleri, gecenin karanlığında altın dolu bir sandıkla beraber bu Kutsal Kase'yi de kurumuş göle gömüyorlar. Hazinelere ne olduğuna ilişkin kesin bir kanıt yokken bazı bilgilere göre ya çalındılar ya da bataklıkta kayboldular.

jeoradar (GPR) teknolojisiyle yaklaşık 2004 yılında kazılar yapılıyor. Bu teknoloji sayesinde şapelin altından insan kalıntıları, yeraltı tünelleri vegotik kriptalar tespit edildi. Kazı ekibinin başında bulunan Przemyslaw Kolosowski, radar taramalarına göre bu bölgenin Tapınak Şövalyeleri’nin gömüldüğü alanlara doğrudan işaret ettiğini öne sürdü.

Bölgede eski bir kuyu olduğunu ifade eden Kolosowski, "Rivayete göre bu kuyu gizli tünellere açılıyordu" dedi. Kolosowski ayrıca bu araştırmanın sadece bir kısmı olduğunu ekledi.

Chwarszczany Köyü, yalnızca 100 kişilik bir nüfusa sahip. Tarihin en sessiz ve sakin köylerinden biri olarak görünse de yeraltında farklı bir dünya var. Üstelik yalnızca bu köyle sınırlı değil. Köye yaklaşık yarım saat uzaklıktaki Myślibórz kasabası da gizemli geçitlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bölge, şövalye ağı olduğu yönündeki iddialar da mevcut.

HER ŞEY BU KÖYDE GİZLİ

1119 tarihinde Papa'nın desteğiyle güçlenen Tapınak Şövalyeleri bir gecede Fransa Kralı IV. Philippe tarafından bir gecede yok edildi. İşkenceler itirafları da beraberinde getirdi ve tarikatın sonu oldu. Papa Clement V tarafından 1312’de dağıtılan tarikat, tarih sahnesinden silinse de, efsaneleri hiç kaybolmadı. Peki Kutsal Kase nerede? Gözler bu defa Chwarszczany köyüne yöneldi.

Eğer İsa'nın Kutsal Kase'si bu köydeyse sadece Tapınak Şövalyeleri'nin sırları değil insanlık tarihinin de kutsal emaneti ortaya çıkabilir. Arkeologlar ise Kutsal Kase'nin sanıldığından daha yakın olduğunu belirtiyor.