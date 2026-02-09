İnsanlık tarihi boyunca 'dünyanın sonu' hakkında yüzlerce roman, film ve araştırma hazırlandı. İnsanların felaket senaryolarına olan merakı, zaman içerisinde bilim insanlarının da bu alanda kapsamlı araştırmalar yürütmesine neden oldu.



Son yıllarda çok sayıda teknoloji milyarderi, dünyanın çeşitli noktalarında satın aldığı ada ya da dev toprak parçaları ile yer altında milyarlarca dolarlık sığınaklar inşa etmekte.





Tarih boyunca birçok kez yok olmanın eşiğine gelen insanlık, sıradaki felaket için hazırlanırken coğrafi faktörleri de göz ardı etmemekte. Sustainability dergisinde yayınlanan olası kıyamet senaryosunda bilim insanları, sığınmak için en güvenli olacak 5 ülkeye yer verdi.



'DÜNYANIN SONU GELDİĞİNDE ONLAR AYAKTA KALACAK'



Dergide yayınlanan makalenin baş yazarı olan Prof. Dr. Aled Jones, seçtikleri 5 ülkeyi belirlerken ülkelerin nüfuslarına kıyasla üretim kapasitelerini, tarım imkanlarını, mevcut altyapılarını ve coğrafi konumlarını dikkate aldıklarını belirtti.



Listede Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere, İrlanda ve Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer aldı.





EN GÜVENLİ ÜLKE: YENİ ZELANDA



Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda, insanlığın yaşayabileceği muhtemel bir kıyamette dünyanın en güvenli noktası olarak belirlendi. Ülkeyi listenin en tepesine koyan faktörler arasında jeotermal ve hidroelektrik enerjiye sahip olması ve kilometrelerce bollukta tarım arazilerine karşın seyrek nüfus yoğunluğuna sahip olması bulunuyor.





