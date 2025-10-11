“Küresel tarım için en tehlikeli türlerden biri” olarak nitelenen kahverengi kokarca böceği, kış uykusundan çıkmasının ardından yeniden Türkiye’nin gündeminde. Sakarya, Samsun, Trabzon ve Giresun başta olmak üzere birçok ilde evleri ve tarım alanlarını istila eden böcek, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

KARADENİZ'DEN MARMARA'YA HIZLA YAYILIYOR

Türkiye’de ilk kez 2017 yılında görülen tür, son yıllarda Karadeniz’de hızla çoğalarak ciddi bir çevresel tehdit haline geldi. Adapazarı’nda bir binayı saran böceklerin görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, Ünye, Giresun, Trabzon ve Samsun illerinden de benzer ihbarlar geldi. Sakarya’nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde vatandaşlar, hem evlerinde hem de tarlalarında yoğun şekilde böcekle karşılaştıklarını bildiriyor.

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, istilaya karşı toplu mücadele başlatıldığını belirterek, İlçe Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda geniş çaplı ilaçlama yapılacağını açıkladı. Samsun’un Salıpazarı ilçesinde ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, “cezbet-öldür” adı verilen yöntemle sahada uygulamalı çalışmalar yürütüyor.

"UZUN SOLUKLU SAVAŞ GEREKİYOR"

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gürsel Çakıroğlu, sürecin uzun vadeli bir mücadele gerektirdiğini vurguladı:

“Kahverengi kokarca ile savaş kısa sürede bitmez. 9 ilçede 9 ekip ilaçlama yapıyor. Vatandaşlarımız da evlerinde önlem almalı ve sürece destek vermeli.”

Çakıroğlu ayrıca, böceklerin genellikle tuğla araları, ahşap yüzeyler ve çatı boşluklarında kış uykusuna yattığını, bu alanların dikkatle temizlenmesi gerektiğini belirtti.

"TÜM TÜRKİYE TEHDİT ALTINDA OLABİLİR"

Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Yavuz Turan, böceğin yayılım alanının her geçen yıl genişlediğini vurguladı:

“Şu anda Karadeniz ve Marmara’nın kuzeyinde yoğun olarak görülüyor. Ancak Adana, İzmir ve Bilecik çevresinde de tespitlerimiz var. Etkili mücadele yürütülmezse kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılabilir. Bu nedenle geçici bir sorun olarak görülmemeli, bilimsel önlemler alınmalıdır.”

TARIM ÜRÜNLERİ RİSK ALTINDA

Fındık, mısır, sebze ve meyve üreticileri kahverengi kokarcanın neden olduğu zararlardan endişe duyuyor. Uzmanlar, ekonomik kayıpların önüne geçmek ve halk sağlığını korumak için yerel yönetimlerin, tarım müdürlüklerinin ve vatandaşların ortak hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.