İşte ilgili haberin, içeriğin bütünlüğü korunarak özgün ifadelerle yeniden düzenlenmiş hali:



EPSTEIN VE MİLYARDERLER AYNI MASADA

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve Jeffrey Epstein soruşturmasına ait milyonlarca sayfayı kapsayan yeni belgeler, teknoloji dünyasının zirvesindeki isimleri bir araya getiren dikkat çekici bir buluşmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Ortaya çıkan arşivlerdeki bir e-posta yazışmasında, Epstein'ın 2015 yılında katıldığı ve Meta, Tesla, Palantir gibi devlerin kurucularının bulunduğu bir akşam yemeğini "wild" (çılgın) olarak tanımladığı görüldü.

Palo Alto'da Yıldızlar Geçidi Söz konusu akşam yemeğinin, LinkedIn kurucusu Reid Hoffman ev sahipliğinde, MIT bilim insanı Ed Boyden onuruna Palo Alto'da düzenlendiği belirtiliyor. İlk kez 2019 yılında Vanity Fair dergisi tarafından gündeme getirilen bu organizasyonda; Elon Musk, Mark Zuckerberg, Peter Thiel ve Reid Hoffman gibi teknoloji liderleri ile Jeffrey Epstein'ın aynı ortamda bulunduğu belgelendi. Hukukçular, bu tür fotoğraf veya belgelerin tek başına bir suç kanıtı olmadığını, ancak o dönemdeki "networking" ağının genişliğini göstermesi açısından önem taşıdığını vurguluyor.

Teknoloji Liderlerinden "Mesafe" Açıklaması Belgelerin yarattığı küresel yankı sürerken, adı geçen isimlerin geçmişte yaptıkları savunmalar tekrar hatırlatılıyor:

Mark Zuckerberg: Meta sözcüleri, Zuckerberg'in Epstein ile temasının sadece o akşamki yemekle sınırlı kaldığını ve sonrasında herhangi bir görüşme gerçekleşmediğini belirtmişti.

Elon Musk: Tesla CEO'su, Epstein ile yalnızca yüz yüze, ayaküstü bir tanışıklığı olduğunu, şahsı tanımadığını ve meşhur adadaki partilere asla katılmadığını ifade etmişti.

Peter Thiel: Palantir kurucusundan konuya ilişkin güncel bir açıklama gelmedi.

Arşivin Derinliklerinden Çıkanlar Bu yeni ayrıntılar, Adalet Bakanlığı'nın yaklaşık 3 milyon belge ile 180 bini aşkın fotoğraf ve videoyu erişime açmasının ardından dünya basınının gündemine oturdu. Epstein'ın ölümünden yıllar sonra bile devam eden ifşalar, siyaset ve iş dünyasının en tepesindeki isimlerin geçmişteki bağlantılarını mercek altına alırken, bazı mağdur bilgilerinin sansürlenmesine karşın güçlü figürlerin isimlerinin açıkça yer alması tartışmaları alevlendiriyor.