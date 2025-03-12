Dünyanı tek başına gezen bir kadın, gittiği ülkeler arasında en cinsiyetçi ülkeyi seçti. TikTok hesabından yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum yağdı.

Claujoor isimli sosyal medya kullanıcı, dünyayı yalnız gezerken bir yandan da gittiği ülkeleri hesabından yayınlıyor. Son paylaşımı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Gezdiği gördüğü ülkeleri takipçileriyle paylaşan genç kadın, dünyanın en cinsiyetçi ülkesini açıkladı.

EN CİNSİYETÇİ ÜLKEDE YAŞADIKLARINI PAYLAŞTI

Pek çok ülkeye giden kadın, Kuzey Afrika'da sokakta yürüdüğü bir anını TikTok'tan paylaştı. Gezgin kadın, Fas'ta yaşadıklarını videoya çekip kullanıcılarına gösterdi. Fas'a gitmek isteyenleri önceden uyaran kadın, sokakta erkekler tarafından sözlü tacize uğradığı anlarını yayınladı.

"NE GİYDİĞİNİZİN ÖNEMİ YOK"

Yayınladığı videoda, "Fas'ta tek başına kadın olarak seyahat ettiğinizde birçok erkeğin size baktığını göreceksiniz" kadın olarak ülkede yaşadığı sorunları anlattı. Erkeklerin kendisine selam verip 'seksi' dediğini aktaran kadın, ne giydiğinin de bir önemi olmadığını ekledi.

KADIN GÖRÜNCE KORNA ÇALIYOR, SOKAKTA DOKUNUYORLAR

Fas'a gidecek olanların bunları göz önünde bulundurup görmezden gelmelerini önerdi. Claujoor, ayrıca yolda yürürken araçların sürekli korna çaldığını ve son olarak ise bir erkeğin kendine dokunduğunu ve korkudan çığlık attığını ifade etti.