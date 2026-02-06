Dünya, neredeyse yarım asırdır devam eden nükleer denetim mekanizmalarının çöktüğü en karanlık dönemine girdi. Soğuk savaşın bitmesiyle nükleer silah yarışına son veren ülkeler yeniden kolları sıvadı.

ABD ve Rusya arasındaki son nükleer sınırlandırma paktı olan Yeni START Anlaşması’nın perşembe günü sona ermesiyle, küresel nükleer cephanelikler üzerindeki tüm hukuki kısıtlamalar kalktı.

Dünyadaki nükleer silah stokunun yüzde 90’ına sahip olan iki süper güç, artık hiçbir denetime tabi olmadan cephaneliklerini büyütebilecek. Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) verilerine göre mevcut tablo dikkat çekti.

İşte ülkelerin ellerindeki nükleer silahlar;

Rusya: 5.459 Hipersonik "Oreşnik" ve "Poseidon" sistemleri

ABD: 5.177 Sentinel füzeleri ve "B-21" hayalet bombardıman uçakları

Çin: 600+ dünyanın en hızlı büyüyen cephaneliği (Yılda +100 başlık)

Fransa: 290 M51.3 modernize balistik füzelerle tam hazırlık

İngiltere: 225 Yeni nesil nükleer denizaltı inşası sürüyor.

ÇİN FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Nükleer yarış sadece karada ve denizde değil, uzaya da taşınıyor. Hiçbir nükleer anlaşmaya taraf olmayan Pekin, bu on yılın sonunda ICBM (Kıtalararası Balistik Füze) sayısında ABD ve Rusya’yı yakalamayı hedefliyor.

ABD'NİN GOLDEN DOME PLANI

Donald Trump yönetimi, nükleer denemelere geri dönme sinyali verirken, uzaya yerleştirilecek silahları içeren "Golden Dome" savunma sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Avrupa Kendi "Nükleer Kalkanını" KuruyorRusya’nın taktik nükleer silah tehditleri ve "Poseidon" gibi engellenemez sistemleri karşısında Avrupa güçleri de geri adım atmıyor.

Fransa ve İngiltere, Northwood Bildirgesi ile nükleer koordinasyonlarını tarihte ilk kez bu kadar ileri seviyeye taşıdı. Fransa, 290 savaş başlığının neredeyse tamamını "ateşlenmeye hazır" statüsünde tutuyor.

Yeni START’ın çöküşüyle birlikte, nükleer kuvvetlerde "öngörülebilirlik" dönemi kapandı. Uzmanlar, dünyanın kontrolsüz ve çok kutuplu bir nükleer silahlanma yarışına girdiğine dikkat çekiyor.

YENİ START ANLAŞMASI NEDİR?

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın

(START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START anlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı.

Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Rusya, geçen yıl süresi dolan anlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Anlaşmaya ilave süre de dün doldu.