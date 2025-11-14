UNILAD'e konuşan genç gezgin, şu sıralar Güney Kore'den Güney Afrika'ya uzanan zorlu bir rotayı otostopla tamamlamaya çalışıyor. Röportaj sırasında Afganistan'ın Kandahar kentinde olan Timo, 185 günü geride bırakmıştı.

"AFGANİSTAN YENİ BAŞLAYANLARA GÖRE DEĞİL"

De Jong, Afganistan deneyimini "benzersiz" olarak tanımladı ancak uyardı:

"Henüz bir gezgin olarak tam anlamıyla ne yaptığınızı bilmiyorsanız Afganistan'a gitmenizi önermem. İlk yurt dışı seyahati için hiç uygun bir yer değil çünkü atmosfer oldukça gergin. Ama dikkatliyseniz insanlar gerçekten harika."

Afganistan sokaklarında yürürken insanların kendisini çaya davet ettiğini, yemek teklif ettiğini söyleyen gezgin, "misafirperverliğin inanılmaz" olduğunu anlattı.

FAVORİ ÜLKESİ JAPONYA OLDU

Ancak tüm bu deneyimlere rağmen Timo'nun kalbini fetheden ülke Japonya oldu. Otostopla ülkenin dört bir yanını dolaşan genç gezgin, Japonya'da geçirdiği beş haftayı "hayatının en güzel dönemi" olarak nitelendirdi:

"Beş hafta boyunca çadırda kaldım, couchsurfing yaptım, otostopla ülkeyi baştan sona geçtim. Hayatımın en iyi beş haftasıydı."

De Jong, Japonların olağanüstü nezaketinin kendisini derinden etkilediğini söyleyerek, "Bu sadece Japonya ile ilgili değil; dünyada ne kadar iyi insan olduğunu fark etmemi sağladı" dedi.

"OTOSTOP BİR ÜLKENİN GİZLİ YÜZÜNÜ GÖSTERİR"

Genç gezgin, otostopla seyahatin bir ülkenin gerçek yüzünü görmenin en iyi yolu olduğunu düşünüyor:

"Otostop yapınca turistlerin hiç uğramadığı küçük kasabalara gidiyorsunuz. Turistik bölgelerde insanlar yabancılardan bıkmış oluyor ama rotadan biraz çıkınca insanların ilgisi bambaşka."

Timo'nun Japonya'ya âşık olmasının büyük nedenlerinden biri de yaşlı bir adamla yaşadığı unutulmaz anıydı.

"BU KADAR İYİLİK BENİ BÜYÜLEDİ"

Otostop yapmaya başladıktan yalnızca iki dakika sonra yaklaşık 70 yaşlarında bir adamın arabayı durdurduğunu söyleyen Timo, yolculuk boyunca Google Translate ile iletişim kurmaya çalıştıklarını anlattı. Konuşamadıkları için nereye gittiklerini de bilmiyordu.

Gerçek ise varış noktasına gelince ortaya çıktı:

"Meğer adam evine sadece beş dakika uzaklıktaymış. Buna rağmen beni gördüğü için iki saat benim yönüme gitti, sonra iki saat geri döndü. Sırf iyi biri olmak istediği için."

De Jong, "Bu kadar saf ve büyük bir iyilik beni tamamen büyüledi" diyerek Japonya'ya olan hayranlığını vurguladı.