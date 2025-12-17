İspanya Kral Kupası'nda oynanan Deportivo Guadalajara - Barcelona karşılaşmasında kameralara yansıyan bir görüntü sosyal medyayı adeta salladı. Maçın 19. dakikasında ekranlara gelen bir futbolcunun, efsane savunmacı Sergio Ramos’a olan benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.

RAMOS SANDILAR, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

İzleyiciler, kısa süreliğine Sergio Ramos’un Barcelona’ya karşı sahada olduğunu düşündü. Ancak işin aslı başkaydı. Görüntülerdeki isim, Ramos değil; Deportivo Guadalajara'nın 35 yaşındaki futbolcusu Borja Díaz’dı. Ramos'u andıran saç modeli ve fiziki özellikleriyle dikkat çeken Díaz’ın vücudunda dövme bulunmaması ise bu ilginç benzerliği bir parça bozuyordu.

TECRÜBELİ FUTBOLCU SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Madrid doğumlu Borja Díaz, yıllar boyunca İspanya'nın alt liglerinde birçok kulüpte forma giydi. Fuenlabrada, Recreativo, Talavera, Hércules gibi takımlarda oynayan Díaz, 2022 yılında Deportivo Guadalajara’ya katıldı. Orta saha ve kanatta görev yapabilen deneyimli oyuncu, Barcelona karşısında ilk 11’de yer aldı ve 62. dakikada oyundan alındı.

BARCELONA MAÇI KARİYERİNDE DÖNÜM NOKTASI OLDU

Borja Díaz için bu maç yalnızca kariyerinin en önemli karşılaşmalarından biri olmakla kalmadı, aynı zamanda sosyal medyada gündem olmasına da neden oldu. Ramos’a olan inanılmaz benzerliği, hem İspanyol hem de uluslararası basında geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, “Sergio Ramos Guadalajara’ya mı transfer oldu?” yorumlarıyla bu ilginç tesadüfe dikkat çekti.