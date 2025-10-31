Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’de düzenlenen zirvede Donald Trump’la bir araya gelerek ticaret savaşına ara verecek bir anlaşma sağladı.

Şi, “Her zaman Çin’in gelişiminin "Amerika’yı yeniden büyük yapma" vizyonunuzla el ele ilerlemesi gerektiğine inandım” dedi.

Ancak samimi ifadeler, terazideki değişikliği saklayamadı. Artık Çin, ekonomik olarak daha güçlü bir konumda ve ABD’nin baskılarına direnebilen bir ülke haline geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi, dünyaya meydan okuyan, önüne geleni azarlayan Trump'ın geri adım atmasını sağladı. Şi, Trump'ı masaya oturttu.

TAKTİKSEL YUMUŞAMA

Nisan ayında Trump’ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri,Pekin'i yıldırmadı. Şi'nin yaptığı misillemeyle Washington üç kez müzakere masasına geri oturdu.

Taraflar, Güney Kore’deki görüşmede yeni ihracat kontrollerini bir yıl süreyle askıya alma ve gemi taşımacılığındaki yeni vergileri durdurma kararı aldı.

ABD, Çin mallarına uygulanan tarifeleri yüzde 45 seviyesine indirirken Pekin yeniden soya fasulyesi alımına başlamayı kabul etti.

Taraflar hâlâ Tayvan, Güney Çin Denizi ve Çin’in Ukrayna’daki savaşta Rusya’ya verdiği destek gibi jeopolitik konularda uzlaşamaz durumda.

Zirve kısa vadeli bir istikrar sağlasa da temel anlaşmazlıklar çözülemedi. Fudan Üniversitesi’nden Şao, zirvenin ancak “taktiksel bir yumuşama” yarattığını söyledi.

ÇİN'İN AMACI, DAYANMAK

The Asia Group’tan Han Shen Lin, ABD’nin hala teknoloji, finans ve ittifaklar alanında küresel bir güç olduğunu belirtti ancak bu üstünlüğün zayıflamaya başladığını da ekledi.

Lin’e göre Çin uzun vadeli bir strateji izliyor ve iç pazarını bir tampon olarak kullanıyor.

Lin, “ABD kısa vadede çatışmanın hızını belirleyebilir ama Çin uzun bir mücadeleye hazırlanıyor. Artık mesele kimin üstün olduğu değil, kimin daha uzun dayanabileceği” dedi.

Fudan Üniversitesi’nden Profesör Şao Minghao, bu yaklaşımın Çin’in yeni bir stratejik dil kullandığını gösterdiğini söyledi.

Zhao’ya göre Pekin, “Çin’i yeniden büyük yapma” hedefiyle Trump’ın “Amerika’yı yeniden büyük yapma” vizyonu arasında bir yakınlaşma arıyor.

Çin, iç talebi artırmayı ekonomik planlarının merkezine koymuş durumda ve 2026-2030 dönemini kapsayan yeni beş yıllık planını mart ayında açıklayacak.