ABD ile İran arasında yükselen diplomatik ve askeri tansiyon uluslararası kamuoyunu alarma geçirdi. Washington yönetimi Körfez bölgesine dikkat çekici bir askeri sevkiyat başlatırken, bazı ülkeler vatandaşlarını İran’dan ayrılmaları yönünde uyardı. ABD de bölgedeki bazı üslerinde görev yapan askeri personelin tahliyesine başladı.

SOFYA HAVALİMANI SİVİL UÇUŞLARA KAPATILDI

Hareketliliğin dikkat çeken merkezlerinden biri Bulgaristan’ın başkenti Sofya oldu. Uçuş takip uygulaması FlightRadar24 verilerine göre Sofya Uluslararası Havalimanı, 23 ve 24 Şubat geceleri belirli saat aralıklarında sivil uçuşlara kapatıldı ve yalnızca askeri uçuşlara açıldı.

Bulgar araştırma kuruluşu Obektivno.BG yayımlanan NOTAM bildirimlerini doğruladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ABD donanmasına ait çok sayıda tanker uçağının havalimanında park halinde olduğu görüldü.

Bulgaristan’ın eski dışişleri bakan yardımcılarından ve güvenlik analisti Milen Keremedchiev, Sofya’daki Vasil Levski Havalimanı’nda 7 havada yakıt ikmal uçağı, 3 C-17 ve C-130 kargo uçağı ile askeri personel taşımada kullanılan birkaç Boeing 747’nin bulunduğunu açıkladı. Keremedchiev, uçakların İran yönüne hareket edebileceğini öne sürdü. Bulgaristan Savunma Bakanlığı ise konuşlanmanın NATO’nun artırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamındaki eğitim çalışmalarına destek amacı taşıdığını bildirdi.

AVRUPA’DAN TAHLİYE ÇAĞRILARI

Artan gerilim üzerine Polonya Başbakanı Donald Tusk, İran’daki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. İspanya ve Almanya da benzer uyarılar yayımladı. Almanya ve Norveç dahil bazı ülkeler, Orta Doğu’daki askeri unsurlarının bir bölümünü geri çekti.

ABD ÜSLERİNDE TAHLİYE

The New York Times’ın haberine göre ABD ordusu, Katar’ın başkenti Doha’daki El-Udeyd Hava Üssü’nde görev yapan yüzlerce askeri tahliye etti. Yaklaşık 10 bin personelin bulunduğu üs, ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük askeri tesisi olarak biliniyor. Bahreyn’deki bazı üslerde de benzer tahliyeler gerçekleştirildi.

İsrail ordusu yüksek alarm durumuna geçtiğini duyurdu. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve her türlü senaryoya karşı hazır olduklarını açıkladı.

İRAN SEYYAD 3-G’Yİ TEST ETTİ

Gelişmelerin gölgesinde İran, “Hürmüz Boğazı Akıllı Kontrol” tatbikatında gemi konuşlu hava savunma füzesi Seyyad 3-G’yi ilk kez test etti. Devrim Muhafızları Ordusu, füzenin 150 kilometre menzile sahip olduğunu ve bölgesel hava savunma kapasitesini güçlendirdiğini duyurdu. Tahran yönetimi ayrıca doğu ve batı hava sahasında askeri atış faaliyetleri nedeniyle NOTAM yayımladı.

TRUMP: “KISITLI BİR SALDIRIYI DEĞERLENDİRİYORUZ”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı nükleer anlaşmaya zorlamak amacıyla “kısıtlı bir saldırıyı” değerlendirdiklerini söyledi. Trump, olası bir askeri müdahalenin ağır sonuçlar doğurabileceğini belirterek “Ya bir anlaşma olacak ya da onlar için talihsiz olacak” ifadelerini kullandı.

The Wall Street Journal’ın aktardığına göre olası bir ilk dalgada askeri ve hükümet yapıları hedef alınabilir.

“SAVAŞA DA BARIŞA DA HAZIRIZ”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dış baskılara boyun eğmeyeceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise “Savaşa da barışa da hazırız” diyerek İran’a güç diliyle yaklaşılması halinde aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

ABD’nin bölgedeki askeri sevkiyatı sürerken, USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Arap Denizi’ndeki USS Abraham Lincoln taarruz grubuna katılmak üzere yola çıktı. Açık kaynak verilerine göre son günlerde onlarca savaş uçağı, erken uyarı ve elektronik harp uçağı Avrupa ve Orta Doğu’daki üslere yönlendirildi. Analistler, bu ölçekte bir askeri yığınağın olağanüstü hızda gerçekleştiğini ve uzun süre sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.

Bölgede artan askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar, ABD-İran hattındaki gerilimin yeni bir aşamaya taşındığını ortaya koyuyor. Diplomatik temasların sürüp sürmeyeceği ve sahadaki askeri hareketliliğin nasıl şekilleneceği yakından izleniyor.