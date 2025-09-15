Atletizm dünyasının en parlak yıldızlarından Armand Duplantis, sırıkla atlama branşında kariyerinin 14. dünya rekoruna imza attı. İsveçli atlet, Tokyo’da gerçekleştirilen organizasyonda 6.30 metrelik atlayışıyla bir kez daha tarih yazdı.

TOKYO'DA REKOR, ALTIN MADALYA VE 125 BİN STERLİN

Duplantis, bu tarihi atlayışın ardından 74 bin sterlinlik rekor ödülünü kazandı. Bununla da yetinmeyen genç sporcu, altın madalya kazandığı için 51 bin 400 sterlin daha almaya hak kazandı. Böylece Tokyo’daki performansı Duplantis’e toplamda 125 bin 400 sterlin kazandırdı.

25 yaşındaki Duplantis, ilk dünya rekorunu 2020 yılında 6.19 metrelik atlayışıyla kırmıştı. O günden bu yana istikrarlı bir şekilde her seferinde bir santimetre daha ileriye taşıdığı rekorunu, 2025 yılında Tokyo’da 6.30 metreye ulaştırarak geliştirmeyi başardı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Duplantis, bu rekorla birlikte üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Daha önce 2022'de Oregon'da, 2023'te ise Budapeşte'de altın madalya kazanan yıldız sporcu, Tokyo’daki performansıyla bu başarısını perçinlemiş oldu.

GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYANIN SAHİPLERİ

Şampiyonada gümüş madalyayı 6.00 metreyle Yunan sporcu Emmanouil Karalis kazanırken, Avustralyalı Kurtis Marschall 5.95 metrelik atlayışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.