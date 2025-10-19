Trafikte kazaların yanı sıra şiddet oranlarının da sıklıkla yaşandığı Türkiye'de yeni bir düzenleme yürürlüğe girebilir.

Trafik cezalarında artış öngören yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.

Buna göre, birçok başlıkta cezaların artırılmasını öngörülürken bunlardan biri de trafikte "dur" ihtarına uymamak oldu.

Sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin bir görüntü paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'dur' ihtarına da dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı görüntülerde, Ankara'nın Sincan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü yakalanarak 2 bin 167 lira para cezası kesildi.

'BU CEZA CAYDIRICI MI?'

Paylaşımında "Mevcut kanunda 'dur ihtarına uymamanın' yaptırımı 2 bin 167 lira. Sizce bu ceza caydırıcı mı?" diye soran Yerlikaya, yeni kanun teklifiyle birlikte, söz konusu motosiklet sürücüsüne 200 bin lira idari para cezası uygulanacağını; ehliyetinin 60 gün geri alınacağını, motosikletin ise 60 gün trafikten men edileceğini aktardı.

9 ŞEHİT VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dur' ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik. 16 gazimiz var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1955'i yaralandı" dedi.