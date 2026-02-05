Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ardından Jhon Duran da ayrılık için geri sayıma geçti.

Sarı lacivertlilerin büyük umutlarla Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor.

Rus basınından Sport24'ün haberine göre; Duran, Rusya temsilcisi Zenit ile görüşmelerine devam ederken kiralık anlaşma zemini sağlandı. Zenit, 22 yaşındaki golcüyü bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon Euro'ya kiralık olarak bağlayacak.

Haberin detayında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın, Kolombiyalı futbolcunun maaşını ödemeye devam edeceği, Zenit'in ise sözleşmede 40 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olacağı aktarıldı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Duran imzayı atmadan Rusya'da krize neden oldu.

Jhon Duran'ın geçmişte yaptığı disiplin ihlalleri Zenit taraftarları arasında sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Kolombiyalı golcünün olumsuz bir imaja sahip olduğunu savunan taraftarların isyan ettiği aktarıldı.

Haberin detaylarında, genç futbolcunun agresif hareketleri nedeniyle kırmızı kart gördüğü, antrenmanlara geç kaldığı ve zaman zaman takım arkadaşlarıyla sorunlar yaşadığı bilgilerine de yer verildi.