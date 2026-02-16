Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi ekibi Al-Nassr'dan kiraladığı ve yarım sezon içinde kiralık sözleşmesi feshedilen Jhon Duran, Rus devi Zenit'in yolunu tuttu. Burada da kiralık sözleşmeye imzasını atan Kolombiyalı genç yıldızın geleceği ise belirsizliğini koruyor.

ADA'YA GERİ DÖNEMİYOR

Football Insider'ın haberine göre Aston Villa'da oynadığı dönemde Premier Lig'den bazı takımların ilgi gösterdiği 22 yaşındaki golcünün yakın zamanda İngiltere'ye geri dönmesi mümkün görünmüyor.

Al-Nassr'da da istenmeyen adam haline gelen Duran'ın tercih edilmemesinde yüksek maliyetinin yanı sıra davranış ve tutumlarının da etkili olduğu belirtiliyor. Haberde, "Aston Villa, Duran'ın yeteneği ve sahadaki etkileyici performansına rağmen tutumuna yönelik endişeleri nedeniyle geçen yıl onun ayrılığına izin verdi. Diğer kulüplerin de aynı endişeleri duyduğu düşünülüyor" ifadeleri yer aldı.

77 MİLYON EUROLUK REKOR TRANSFER

2022-23 sezonunda ABD MLS ekiplerinden Chicago'dan Aston Villa'ya 29.5 milyon euroya transfer olan Duran, 2 sezon sonra Suudi ekibi Al-Nassr'ın yolunu 77 milyon euroluk rekor bonservisle tuttu.

Fenerbahçe'de kalması halinde yıllık maliyeti 20 milyon euronun üzerine çıkacak olan genç santrfor, Sarı-Lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.