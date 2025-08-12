UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin Feyenoord'u konuk ettiği karşılaşmada Jhon Duran oyuna devam edemedi.
Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Kolombiyalı yıldız, 62. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Fenerbahçe atağında Youssef En-Nesyri'nin kafayla aşırttığı topa hareketlenmek isterken kendisini bir anda yere bırakan Jhon Duran, kenara değişiklik işareti yaptı. İlk tedavisi saha içinde gerçekleştirilen 21 yaşındaki golcü, yerini Andeson Talisca'ya bıraktı.