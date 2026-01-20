Ahmet Minguzzi'nin acısı bitmeden bir kara haber de Atlas Çağlayan'dan geldi. Çocuk yaştaki insanlar gene çocuk yaştaki katiller tarafından vahşice öldürülüyor.

İçinizden Biri Ekrem Açıkel, SÖZCÜ TV ekranlarında internetteki katliam ticaretini anlattı.

"- Atlas'ı kaybettik, Ahmedimizi kaybettik. Hepsi bıçaklandı peki bu vahşi tipler o bıçakları nasıl alıyor. Bülent Mumay araştırmış ben de ondan esinlendim.

- Durdurun bu katliam ticaretini. Bunun adı katliam ticaretidir. Tüm çocuklarımız için bu vahşi tipler bunları nereden alıyor. Bir kanun 6136 kanun.

- 4 Maddesinde kesici aletlerinde yapımına yönelik düzenleyici madde. Ülke içinde kama, hançer, sustalı çakı gibi saldırı ve savunmadan kullanılacak aletlerin yapımı yasaktır.

- Madde 5 yurda sokulması ve yapımı yasak olan bıçakların satılması, satın alınması ve taşınması yasaktır.

- Kanun açık bunu uygulamak mesele.

- İnternete bakacağız, sustalı bıçak reklamından geçilmiyor. Yazıklar olsun. Muhalif tweet atsanız başınıza gelmedik kalmıyor. Ünlü alışveriş siteleri de bu işe alet olmuş durumda. Bu haberlerden sonra bir ünlü site de satışı durduruyoruz dedi.

- Yönetenlere seslenelim bu ticareti durdurun bunun adı katliam ticaretidir. Takipçisi olacağız"