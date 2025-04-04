İYİ Parti’den iki kez milletvekili seçilen ve geçen yıl AKP’ye geçen Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, iktidara yönelik sert eleştirilerini unuttu. Son olarak ekonomik boykot için “Bu yapılan boykot değil, milli zarar, garibanın ekmeğiyle oynanıyor” dedi. Ataş, boykot edilen Espressolab’ten fotoğraf paylaşıp “Akşam kahvemizi yerli ve milli Espressolab’da içtik” dedi. Ataş İYİ Parti’deyken TBMM kürsüsünden “Şahsım devleti, tek adam sistemi. Milletimiz bunu hak etmiyor. AKP boşalttığı devlet kasasını, milletin cebine el atarak doldurmaya çalışıyor. Vicdanı körelmiş iktidar vatandaşın feryadını duymuyor, görmüyor, umursamıyor. AKP demek zam demek” demişti. Ataş İYİ Parti’deyken ayrıca iktidarı şu sözlerle eleştirmişti: “Partili Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi çöktü. İktidar mango kuruttuğu sarayından çıkıp milletin yanına gitmeye davet ediyorum. AKP iktidarı vatandaşa çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyor. Saraylarda sefa sürenler vatandaşın sorunlarına çözüm üretemezler.”