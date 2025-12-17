Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi.

Altyapı projelerinin sürdüğünü belirten Özbek, Kemerburgaz'daki hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Harekete geçtiklerini söyleyen sarı kırmızılı ekibin başkanı "Kemerburgaz'da profesyonel futbol takımımız ile ilgili kamp ve saha çalışmalarını bitirmiştik. Çok da güzel oldu. Ama oradaki projemiz henüz tamamlanmadı. Orada iki fazımız altyapı ve altyapıya hitap edecek sahaların ve tribünün yapılması konusu var. Onun için de harekete geçtik. Zemin etütleri yapıldı. İnşaatı takip etmek için gerekli mekanlar oluşturuldu. Ona da başladık. Bu tesisin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Spor kompleksi projesi için müjde veren Dursun Özbek "Aslantepe'deki yapımızın bir spor kompleksi haline gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir proje sunduk. Onay aldık. Bir basketbol salonu, bir voleybol salonu, salon sporlarını yapabileceğimiz salonlar, bir yüzme havuzu ve konaklama tesisi bunun içerisinde bulunuyor. Mart veya Nisan ayı başında temelini atacağız. Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılının projesi olduğunu düşünüyorum. Tesisleşmemizi tamamlamış olacağız." dedi.

'AYNI İNANÇLA DEVAM EDİYORUZ'

Bu sezon koydukları hedeflerden de söz eden Özbek "Bu sene Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra önemli bir Avrupa hedefi koyduk. Geçen hafta aldığımız sonuç bizi üzse de yolumuza aynı inançla devam ediyoruz. Önümüzde iki önemli maçımız var. Amacımız bu maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılıp Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiamızı sürdürmek. Hiçbirimizin bu konuda bir şüphesi olmasın. Birlikte inanarak yine kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.