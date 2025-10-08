Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuruluş tarihi sebebiyle ekim ayının Galatasaray için çok önemli olduğunu vurgulayan Özbek, "Futbol takımımız, ekim ayına mutlu ve gururlu bir şekilde girmemizi sağladı. Liverpool maçında aldığımız galibiyetin bizi Avrupa'da hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yaktığına inanıyorum. Bu galibiyette imzası olan Okan hocamız, teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza teşekkür gönderiyorum. Daha büyük başarılar için onların yanında olacağız. Birlikte hedeflediğimiz başarılara da ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Sportif başarılar için kulübü geleceğe taşıyacak projeler ürettiklerini anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Özellikle çok önemsediğim, stadın yanındaki Aslantepe Vadisi hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Burada basketbol, voleybol ve salon sporlarına hizmet eden bir tesisimiz bulunacak. Bunun için projemizi bitirdik. Onaylanması için bu proje Gençlik ve Spor Bakanlığına iletildi. Gerekli evrakları da hazırlayarak Sarıyer Belediyesine başvurumuzu yaptık. Sarıyer Belediye Başkanı ile konuştum. Projenin onaylanması için önümüzde bir engel kalmayacak. Başkan da gayet pozitif konuştu. Sonrasında ruhsat aşaması başlayacak ve inşaata geçeceğiz."

'Yaptığımız tesislerin yasal prosedürlerine dikkat ediyoruz'

Dursun Özbek, Galatasaray Futbol Takımı'nın Kemerburgaz'daki tesislerde çalıştığını dile getirerek, "Son derece güzel bir tesis yaptık. Burayla ilgili iskan belgesi almak için Eyüp Belediyesine başvurduk. Şu anda bir evrak bekleniyor. Sonrasında iskan belgemizi alacağız. Geçmişteki tesislerde yasal prosedürler tam anlamıyla yapılmadığı için sonrasında sıkıntı çıkıyor. Bunun için son derece dikkat ediyoruz. Yaptığımız tesislerin yasal prosedürlerine dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Galatasaray Adası'ndaki yatırımların bittiğini aktaran Özbek, "Sadece havuzla ilgili çalışma yapmamız lazım. Daha önce çalışma yapıyorduk ama durdurmak zorunda kaldık. Havuzun desteğe ihtiyacı var. Sonrasında ada için bir şey kalmıyor. Yasal olarak inşaat ruhsatıyla oradaki çalışmaları yapmıştık. İskan belgesini alarak, yasal prosedürleri tamamlamak istiyoruz." dedi.

Florya'daki arsayla ilgili üyeleri bilgilendiren Özbek, "İhaleyi kazanan Nivak firmasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Nivak firması da projeye çok önem veriyor. Bunun için uluslararası bir yarışma açtılar. Buradaki mimarinin çözülmesi için bu yarışmayı başlattılar. Dün bununla ilgili bir toplantıya katıldım. Zaman zaman bununla ilgili bilgilendirmede bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Mecidiyeköy'deki projeye değinen Özbek, "Bu projede ufak tefek aksaklıklar oldu. Nisan ayına kadar buradaki proje bitecek. Satılmasını beklediğimiz ve daha satışa koymadığımız daireler var. Genel kurulumuzda onlarla ilgili bilgi vereceğim." dedi.

ATATÜRK HEYKELİ

"Stadımızın önünde Atatürk heykeli yaptırdık. Önümüzdeki cuma günü açılışımız var. Atatürk ortada, bir tarafında Ali Sami Yen, diğer tarafında Tevfik Fikret duruyor. Bu açılışa icabet etmenizi rica ediyorum."