Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasındaki kriz karşılıklı restleşmeye dönmüş durumda. Milli futbolcu dün Kemerburgaz Tesisleri’ne gitti, Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşüp, “Ayrılmak istiyorum” dedi. Kendini kötü hissettiğini dile getirip yine idmana çıkmayan 25 yaşındaki futbolcu gitmekte kararlı.

TUNCAY MALDAN’A TEPKİLİ

Ancak sarı-kırmızılı kulüp de geri adım atmıyor. Barış’ın menajeri Tuncay Maldan’ın yaptığı açıklamaya çok sinirlenen Başkan Dursun Özbek işi inada bindirmiş durumda. Neom’un önerdiği 40 milyon Euro’nun içinde Keçiörengücü’ne verilecek yüzde 20’lik pay da var. Yeni teklif bekleyen Başkan Özbek 50 milyon Euro’nun altındaki bir rakama yeşil ışık yakmayacağını tekrarladı.