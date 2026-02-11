Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üzerinde çalıştıkları projelere yönelik konuşan Özbek "Aslantepe için ruhsat almak üzereyiz. Nisan ayı gibi temel atma töreni planlıyoruz. Kemerburgaz'da alt yapı tesisi için çalışmalar devam ediyor. Mecidiyeköy'deki rezidansın teslimatını Mayıs ayında yapacağız. Riva'da II. bölüm çalışmaları başladı, satışlarımız da iyi. Stadımızın da yenilenmeye ihtiyacı var. Çalışmalar yapıyoruz. Stadın elden geçmesi lazım. İstenmeyen olaylar olmaması için yatırıma ihtiyaç var.

Florya ve Riva gibi Galatasaray'ın geleceğine hizmet edecek gayrimenkullerin durumu var. 31 Mayıs 2025'te Ada, Florya ve Riva'dan 6 milyar 183 milyon TL olarak değerlendirme yapıldı. Bugün ise 9 Milyar 400 milyon TL civarı. Bu artışın içinde gözükmeyen bir husus var, bu üç projeye 60 milyon Dolar para harcadık. Bu süreçte sportif faaliyetlerimizi düşünün... Bu arada 60 milyon Dolar gibi harcama bu gayrimenkuller için yapıldı. Bazı konuları değerlendirirken, bunu da dikkatten kaçırmayın. Sadece Sportif faaliyetler için değil, Galatasaray'ın geleceği için de harcamalar yapıyoruz." dedi.

'BAŞKANLARI KARIŞTIRMIŞ'

TFF Başkanı ile konuştuğu iddia edilen konulara da yanıt veren sarı kırmızılı camianın başkanı "Galatasaray'ı rakiplerinin önüne fersah fersah geçirecek gelişmeleri yapmaya devam ediyoruz. Galatasaray'a dışarıdan sataşmayı, aşağıya çekmeye çalışmalar son derece hızlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunu gördüğünüzü düşünüyorum. Aklınıza kim gelirse, her sektörden.. Yorumcu, şarkıcı, türkücü, gazetecisi, mankeni... Evet mankeni...

TFF Başkanı'na 'Çok sıkıntıdayız, bu sene şampiyon olmamız lazım, bize destek vermeniz lazım' demişim... Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray'ı, ne Galatasaray Başkanı'nı ve ne Galatasaray değerlerini tanıyor. Zırcahil insanlar! Şampiyon olmadığımız seneler oldu. Böyle şeyler Galatasaray'ın aklından geçmez. Söyleyen kişinin, başkanları karıştırdığını düşünüyorum." ifadelini kullandı.

BİRLİK ÇAĞRISI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Bunlardan etkilenmiyoruz ve hedefe dört nala gidiyoruz. Projelerde sona yaklaşıyoruz. Yüzdük, yüzdük sona geldik. Niyetimiz Galatasaray'a ve Türk sporuna hizmet etmek... Kim ne yakıştırma yaparsa yapsın.

İhaleler yaptık ve gelirle, Bankalar Birliği'ni kapattık. Geride kalan kısım oluşmadı, gelmedi. Onu nasıl kullanacağımızı da anlattık. Israrla, bana komik geliyor... 'Riva satıldı, Florya satıldı. Osimhen'i transfer ettiler' deniyor. Sizden onay alarak yapıyoruz. Her şey için onay alıyoruz. Bu yaptığımız işlerin yanlış tarif edilmesinin kime ne faydası var! Riva'da II. bölüm başladı. İlk bölümden parayı size söyledim. İkinci bölümden gelen parayı da açıklayacağım. Herkesin beğeneceği rakamlar. 500 villa var, satışlar iyi gidiyor. Fiyatlar gayet iyi. Bu projeler hepimizin projesi... Sizin için çalışıyorum. Bunları diyen insanların da bu işte imzası var. Kendileri de bu onay sürecine dahil. Hepimizin bu konularla ilgili hassas olması lazım. Bunun camia dışına, bize saldıranlara malzeme olmaması lazım.

Bize saldıranlara vereceğimiz en güzel cevap, birlik ve beraberliğimizin devam etmesi olacaktır. Siz değerleri üyelerimizin desteğine ve yapıcı eleştirilerine ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlikte son derece başarılıyız, bundan sonra da böyle olacağına inancımız tamdır." sözleri ile konuşmasını noktaladı.