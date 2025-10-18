Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'ndeki yıllık olağan genel kurul toplantısında konuştu. Sözlerine "Bu kürsüde her yıl aynı heyecan ve sorumluluk duygusuyla konuşuyorum. Galatasaray'ın geçmişine, bugününe ve yarınına hizmet etmek hayatımın en büyük onurudur." diyerek başlayan Özbek, üyelere son 1 yıldaki faaliyetlerini anlatan video izletti.

Sportif faaliyetlerden bahseden Dursun Özbek, "Erkek futbol takımımız, üst üste 3. kez şampiyon olarak formasına 5. yıldızı takan ilk Türk takımı oldu. Bu sadece bir şampiyonluk değil Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında takılmış bir onur madalyasıdır. Yenikapı'da 1 milyonu aşan taraftarımızın katıldığı şampiyonluk kutlaması, Galatasaray'ın halkla, toplumla, geçmiş ve gelecekle kurduğu bağın en güçlü göstergesidir. Bu başarılar tesadüf değil planlı, disiplinli, akılcı bir yapılanmanın sonucudur. Galatasaray bir başarı kültürü inşa etmiştir. Yeni sezonda da 7 galibiyet, 1 beraberlikle tarihimizin en iyi lig başlangıcını yaptık. Bu başarılı dönem için başta Okan hocamız olmak üzere teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza bir alkış göndermenizi rica ediyorum. Bu seneki hedefimiz net. Çok başarılı bir başlangıç yaptığımız Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu kazanmak ve Avrupa'da kalıcı bir güç haline gelmek. Bu hedef için tüm çalışmalarımızı yaptık. Başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZBEK’İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

RİVA’DAN 11 MİLYAR TL

“Riva'dan 170 milyon dolar fayda sağladık. Projenin ikinci etabı için Emlak Konut ile yaptığımız anlaşmayı Kasım 2024'te revize ettik. Emlak Konut hasılattan %5 pay alacaktır. İnşaat masrafı çıktıktan sonra geriye kalan net gelir kulübümüzün olacaktır. 1,5 senede bitirilip, pazarlanması bekleniyor. İkinci etapta 21,5 Milyar TL hasılat öngörülmektedir. İkinci etabın birinci kısmı için ihale yapıldı, maliyetler için söz söyleme imkanımız var. 21,5 Milyar TL hasılata karşılık, 11 Milyar TL'lik net gelir hedeflenmektedir. Bu gelirin kulübe üç senede aktarılmasını bekliyoruz. Riva'nın değeri bilançoda sadece 472 Milyon TL olarak gözükmektedir."

ASLANTEPE PROJESİ

"Aslantepe Projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 50 yılı için çok önemli. Burada 10 bin kişilik basketbol salonu olacak. Ayrıca voleybol salonu da yer alacak. İmar planı onaylandı. 2026 yılında inşaata başlamayı planlıyoruz."

HASILAT REKORU

"12,9 Milyar TL ile kulüp tarihimizin hasılat rekoru kırıldı. Bu rekorun temellerini 2022 yılında geldiğimize attık. Küçülme yerine, yaratılacak kaynakların büyüme stratejisi için kullanmaya karar verdik ve uyguladık.

"Galatasaray nasıl bu kadar üst düzey oyuncu alıyor?" sorusunun cevabı bu gelirlerde... Loca, bilet satışlarında 78 Milyon € gelir elde ettik. Bu rakam geçen senenin rakamları. Ayrıca seyirci rekorları da kırıldı."

‘TEKNİK İFLASTAN ÇIKTIK’

"Toplam varlıklarımız 30,3 Milyar TL, toplam yükümlülüklerimiz ise 20,4 Milyar TL. Yani varlıklarımız 9.9 Milyar TL, yani 225 Milyon € daha fazladır. Bu da öz kaynağımızdır. Sportif A.Ş'nin öz kaynağı artıya geçmiştir. Uzun zamandır içerisinde bulunduğu teknik iflastan çıkmıştır."

‘UEFA GEÇEN SENE BİZİ İNCELEDİ’

"Futbol faaliyetlerimiz için yeterli gelirimiz önümüzdeki yıllar için de var. UEFA tarafından sürekli denetleniyoruz. En büyük denetçimiz UEFA, üç ayda bir raporluyoruz. Sportif faaliyetlere devam etmemizin tek koşulu raporlamanın UEFA tarafından kabul edilmesi... Bu kriterlere uymazsanız, TFF ve UEFA nezdinde faaliyetlerinize devam edemezsiniz.

Ayrıca UEFA her sene, her ülkeden bir kulübe detaylı inceleme yapıyor. Didik didik ediliyor... Geçen sene Türkiye'den bizi seçtiler. Bu denetimden kusursuz geçtik. Galatasaray, sürdürülebilir endeksinde yeşil kategoriye yükseldi. Çok önemli görüyorum. Bu durum, son dönemdeki tartışmalara da ışık tutacaktır.”