Galatasaray’ın Şampiyponlar Ligi’ndeki rakibi yarın akşam çekilecek kura ile belli olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, kura çekimi için bugün özel uçakla Monte Carlo'ya gitti.

Sarı kırmızılı yönetim kura çekiminin yanı sıra Monaco’da transfer görüşmeleri de yapacak. Monaco ile yapılacak görüşmelerde Wilfried Singo transferine son noktanın konulması ve aynı uçakla İstanbul'a gelinmesi hedefleniyor.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Galatasaray, Singo transferi için Monaco ile yaptığı görüşmelerde de prensip anlaşma sağlamıştı. Anlaşmanın şartlarında 30 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10'luk pay bulunuyor.