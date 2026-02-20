Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir sponsorluk anlaşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Juventus zaferine ilişkin konuşan Özbek, "9 yıl, 8 gün önce... Galatasaray Spor Kulübü, Türk spor tarihine altın harflerle yazılmış bir spor kulübü... Elbette her iş hayallerle başlar. 9 yıl, 8 gün önce benim de hayalim vardı. Hayallere ulaşmak ve peşinde koşmak önemli. Burada bir zaman faktörü de var. Hayalleri gerçekleştirmek için zaman da gerekli. Sadece sportif olarak değil; finansal yapı ve tesisleşme için 9 yıl, 8 gün önceden hayallerim vardı.

Bugün tek tek o hayallerin gerçekleştiğini görmekten gurur duyuyorum. Hayal ettiğimiz seviyeye kademe kademe geliyoruz. Bundan sonraki 9 yıl, 8 gün için de hayallerimiz var. Türk sporu için de hayallerimiz var. 121 sene önceki hayallerimiz ve misyonumuz için devam edeceğiz. Önümüzdeki 9 yıl, 8 gün içinde Galatasaray bambaşka bir yerde olacak. Tüm Galatasaraylılara sesleniyorum; birlikte olalım, beraber olalım ve Galatasaray'ı daha yukarılara taşıyalım." dedi.

'ADAY OLACAĞIM'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaklaşan seçimde aday olup olmayacağına yönelik soruya ise "Sezon başında istemediğiniz sonuçlar alabiliyorsunuz (Eintracht Frankfurt). Ancak amacınız belliyse, bir maçla vazgeçmezsiniz. Bugün takım başarılı şekilde devam ediyor. Her maç çok önemli. Aynı ciddiyetle lig, kupa ve Avrupa'da devam edeceğiz. Hiçbir şey bir maçla bitmez.

Çetin bir yoldayız, konsantrasyonu elden bırakmadan bugüne kadarki aynı tutumu korumak zorundayız. Hiçbir şey bitmiş değildir. Hedefe doğru ciddiyetle yürümeye devam edeceğiz. Teknik kadroma, oyunculara, camiama bu mesajlarım.

Seçim için konuşma zamanı değil, erken daha. Evet adayım. O dönem geldiği zaman listemizi sizlere açıklayacağız." yanıtını verdi.