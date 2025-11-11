Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, profesyonel liglerde yürütülen soruşturma kapsamında bahis oynadığı belirlenen 1024 futbolcunun ismini açıkladı.

Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (TFF) sevk edilen isimler arasında Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da yer aldı.

YILA DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bahis skandalına adı karışan oyunculara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aradaki ayrımın iyi yapılması gerektiğini belirten Özbek "Dikkat edilmesi gereken husus, sapla samanın birbirinden ayrılması. Bahis oynayan futbolcuların futbol ailesi içinde cezalandırılması gerekir ama 5 sene önce bahis oynamış bir futbolcu, bir hafta evvel oynayanla aynı kefeye konmaması lazım.

Bunlar genç arkadaşlar. Belki o gün itibariyle bunun farkında olmadan hata yapmış olabilirler." diye konuştu.