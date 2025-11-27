Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sponsorluk anlaşmasında derbi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Derbiye yapılacak hakem atamasına ilişkin beklentilerini dile getiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Türkiye'de ve dünyada büyük bir ilgiyle izlenecek derbi olacak. Bizlere, ülkemize yakışan, sakatlığı olmayan, dostluk içinde geçen bir derbi olmasını istiyorum. Atanacak hakemin konusu TFF'nin işi. Bütün dünyada izlenen bir derbinin olması nedeniyle dikkatli bir atama olacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi maçında da çok büyük bir hakem hatasıyla karşılaştık.

Hakem konusu TFF'nin işi. Bütün dünyada izlenen bir derbi olması nedeniyle gerekli atama yapılacaktır. Tartışmalara sebep olmayacak bir yönetim sergilenmesini arzu ediyorum. Hakem hataları dünyada her yerde oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızda da büyük hakem hatasıyla karşılaştık. Mümkün olduğu kadar az ve toplumların kabul edebileceği hataları görelim. VAR ve hakemin gerekli itinayı göstermesini arzu ediyorum." dedi.

EDERSON KONUSU

Ederson için TFF'ye yapılan başvuru ve PFDK sevkine ilişkin gelen soruya da yanıt veren Dursun Özbek, geçmişte Icardi'nin tribünlere yaptığı hareket ile kıyasta bulunarak "Dursun Özbek: "Ederson konusu federasyonun işi. Geçmişte bunun örnekleri var. Federasyonun bunun dışında bir uygulamaya gideceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

'HAKEM SONUCA ETKİ ETTİ'

Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları yenilgiyi hakemlere bağlarken "Şampiyonlar Ligi'nde beklemediğimiz bir yenilgi aldık, hesabımız öyle değildi. İzleyenler görmüştür, sonucu etkileyen parametreler var. Milli maç aralarında takımların başına gelen sakatlık süreçleri etkili olmuştur. Takımda çok sayıda milli oyuncu olması ve bunların milli maçları... Sezon boyunca 70'ye yakın maç oynanıyor. Sakatlıklar oluyor, Galatasaray da bundan nasibini aldı. Sakatlıklar sonucu etkiledi. Önemli faktörlerden biri de maçın hakeminin verdiği kararlardı! Maçta ve sonrasında tekrar izleyerek verilen kararların neticeye etki ettiği çok net görülüyor." ifadelerini kullandı.

'DERBİ ATMOSFERİ SAKİN'

Sarı kırmızılı camianın başkanı derbi öncesi atmosferi de değerlendirdi. Dursun Özbek "Derbi öncesi atmosferin sakin olması iyi. Toplumu germeye gerek yok. İnşallah böyle devam eder. Maç sonrasında da herhangi bir gerginlik olmamasını arzu ediyorum. Bizim davranış şeklimiz bu. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.