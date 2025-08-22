Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu… "Kaleci transferi ne durumda?" sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "Gündemimizde, çalışmalarımız devam ediyor. Hesaplamadığımız bir şeydi. Ben bu sene de Muslera ile devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle defalarca konuştum. Kalması için ısrarcı oldum. Haklı sebeplerle, ailesinin Uruguay'da olması nedeniyle gitti. Bu bizi kaleci transferine itti. Diğer noktalara göre daha geç başladık kaleci transferine. Arkadaşlarımız büyük çaba sarf ederek sonuçlandırmak istiyor. Amacımız Galatasaray'a yakışan kaleci transferini yapmak." dedi.

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

TFF'nin yabancı sınırının arttırılması talebini kabul etmemesi hakkında konuşan Dursun Özbek "Kulüpler Birliği'nde yabancı sınırı artışı için talep oldu. TFF kabul etti. Biz hazırlıklarımızı her iki cevaba göre de yapmıştık. TFF'nin reddetmesinden etkilenmeyiz. Çalışmalarımız her iki yönlü devam ediyordu. Mevcut şekliyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.